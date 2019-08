映画『HiGH&LOW THE WORST』の新たなトレーラー映像とスペシャルポスターが公開された。10月4日から公開される同作は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品で、『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園による戦いを描くもの。公開に先駆けて、映画の前日談を描くドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』が放送された。公開されたトレーラー映像は、戦闘力の高さから「殺し屋軍団」と呼ばれる鳳仙学園のバトルシーンにフォーカスしたもので、彼らのテーマソングであるEXILE THE SECONDの“Top Down”を使用。頭をスキンヘッドにし、灰色の学ランを纏った鳳仙学園のメンバーの姿をはじめ、志尊淳演じる鳳仙学園のトップ・上田佐智雄がナイフを奪い取る様子、河川敷で鬼邪高校と鳳仙学園が乱闘する場面、上田佐智雄が「ここまでされたんだぞ!」と声を荒げるシーンなどが確認できる。また2種のスペシャルポスターには、原作者・高橋ヒロシが描き下した鳳仙学園のキャラクタービジュアルや実写版キャストの姿などが写し出されているほか、「最悪の意味を教えてやるよ。」「仲間がここまでやられたんだ。鬼邪高潰すぞ」というコピーが使用されている。