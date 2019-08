映画『HiGH&LOW THE WORST』の本予告映像とポスタービジュアルが公開された。本予告映像では川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる全日制の転入生・花岡楓士雄や、山田裕貴演じる定時制の番長・村山良樹といった鬼邪高校のメンバーと、志尊淳演じる上田佐智雄が率いる鳳仙学園が激しくぶつかり合うバトルシーンをはじめ、「行くぞ、てめぇら!」と叫ぶ村山の姿、オロチ兄弟役で出演する中務裕太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、小森隼(GENERATIONS from EXILE TRIBE)のアクションシーンなどが確認できるほか、映像の最後には「まさか今度は鈴蘭とやろうとかじゃないですよね?」というセリフとともに『クローズ』に登場する鈴蘭男子高校の名が映し出されている。また鳳仙学園のテーマソングであるEXILE THE SECONDの“Top Down”も公開。映像の冒頭には『クローズ』『WORST』の原作者・高橋ヒロシが鳳仙学園のトップである佐智雄ら幹部キャストたちの姿を描き下ろしたイラストも初登場している。ポスタービジュアルには「頂上[テッペン]は、ふたつもいらない。」というコピーが記されている。10月4日から公開される『HiGH&LOW THE WORST』は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー作品で、『HiGH&LOW』シリーズの鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』の鳳仙学園が繰り広げる戦いを映し出すもの。公開に先駆けて、映画の前日談を描くテレビドラマ『HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O』が日本テレビ系で放送されている。