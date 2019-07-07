NBAÌ¾Áª¼ê¤âÀä»¿¡¡È¬Â¼ÎÝ¡¡¥¹¥´Ì£¤Ï386Ñ¤ÎÄ¶¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ
¿ÈÄ¹204Ñ¤Ë½ÓÉÒÀ¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ä¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼
¡Ö¥ë¥¤¡ÊÈ¬Â¼(¤Ï¤Á¤à¤é)¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥Ð¥¹¥±IQ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢(Âç³Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ)¥Û¥ó¥È¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢NBA¤Î¥Ð¥¹¥±¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼Å¸³«¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¿¼¤¯Àï½Ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥ë¥¤¤Î¥×¥ì¡¼¤Ïº£¤ÎNBA¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þÀ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢NBA¤ÎÀ¤³¦ÅªÌ¾Áª¼ê¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤À¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î3P¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥«¥ê¡¼¤Ï¡¢6·î21¡Á23Æü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍèÆü¡£NBA¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¤¦¤±¤¿È¬Â¼ÎÝ(¤ë¤¤)(21)¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤ëÈ¬Â¼¤Î¥¹¥´¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¿ÈÄ¹203Ñ¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¡¦ÁöÎÏ¡¦½ÓÉÒÀ¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï386Ñ¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¤Î¥ê¥ó¥°¤è¤ê80Ñ¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°Áª¼ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤â»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎËÌ¸¶·ûÉ§»á¡Ë
¡¡¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦È¬Â¼¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÃÏÍÛ»Ò»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²ÁÛ¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ã¤¿¸å¡¢¡Øº£Æü¡¢Ëå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²ñ¾ìÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍÛµ¤¤Ê¿ÍÊÁ¤â¡¢¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥«¥ê¡¼¤Ïº£¸åNBA¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¦È¬Â¼¤Ë·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏNBA¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤è¡£¿¤Ó¤·¤í¤âÂç¤¤¤¤·¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£NBA¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¤Í¡£¤¿¤À¡¢Àï¤¦¤È¤¤Ï¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¿·¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
PHOTO¡§Sarah Stier/Getty Images¡ÊÈ¬Â¼ÎÝ¡Ë¡¡·ªÅÄ¥·¥á¥¤¡Ê¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡Ë