アメリカ人気ドラマランキング、シーズンオフも『NCIS』が健闘！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。5月27日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『NBA FINALS ON ABC-GM 2』(ABC)

2.『NBA FINALS ON ABC-GM 1』(ABC)

3.『NBA FINALS ON ABC-G2 POST』(ABC)

4.『アメリカン・ネクスト・スター』(NBC)

5.『60 MINUTES』(CBS)

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(再放送)』(CBS)

7.『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則(再放送)』(CBS)

8.『YOUNG SHELDON(再放送)』(CBS)

9.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(特別番組)』(CBS)

10.『SONGLAND』(NBC)

人気ドラマの多くがシーズン最終話を迎えてオフシーズンに入るタイミングのため、前週にシーズン16フィナーレを迎えた『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』も再放送に。その結果、視聴者数はおよそ半減し(1197万人→614万人)、順位も1位から6位へ下がった。とはいえ、特別番組もトップ10圏内の9位に入るなど、根強い人気を誇っているところはさすがだ。

そのほかでは、先月ついに完結した大人気コメディドラマ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』と、そのスピンオフもそろって再放送がランクインしている。

また、お笑い芸人ゆりやんレトリィバァの出場が話題になった人気オーディション番組『アメリカン・ネクスト・スター』のシーズン16第1回が4位に。そして10位には、有名アーティストを毎回ゲストに招き、知られていないソングライターたちと組んで新たなヒットソングを生み出そうとする新番組『SONGLAND』の第1回が入った。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

(c)2016 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.