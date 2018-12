◆『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』収録内容

■本編 『NieR:Automata』



■DLC 3C3C1D119440927



■特典 ・アクセサリー:機械生命体ヘッド

・ポッドモデル:白の書

・ポッドスキン:配送用ダンボール

・ポッドスキン:レトロ・レッド

・ポッドスキン:レトロ・グレー

・ポッドスキン:遊戯機械(ダウンロード版のみ)

・PS4ダイナミックテーマ

・アバターセット





※PS4パッケージ版の追加コンテンツは、プロダクトコードでの封入となり、ダウンロードにはインターネットの接続環境が必要です。

※Steam版は、2019年2月27日以降、同様のセット商品を販売予定です。

※Steam通常版『NieR:Automata』は、2019年2月26日にダウンロード販売を終了予定です。

※PS4通常版『NieR:Automata』は、2019年2月20日にダウンロード販売を終了予定です。

※Xbox One『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』は、2019年2月21日以降、価格を4,800円+税へ変更予定です。

スクウェア・エニックスは、PS4向けアクションRPG『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition(ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション)』を2019年2月21日に発売すると発表しました。本作は、物語、世界観、キャラクター、音楽、アクションなどで高い評価を受け、世界中で人気を集めているアクションRPG『NieR:Automata』のゲーム本編に、DLCや各種ゲーム内アイテムの特典などを追加した特別版です。【以下、リリースより引用】『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』は、2019年2月21日発売予定。価格は4,800円+税です。© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.