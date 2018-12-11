劇場版「Fate/stay night [Heaven′s Feel]」第2章公開記念の特別デザイン「Tカード」が発行決定！T会員向け限定特典も用意
カルチュア・エンタテインメントは、劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel] 」II.lost butterflyが2019年1月12日に全国公開されることを記念して、「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」を、12月20日より全国のTSUTAYAと旭屋書店にて発行開始します。
「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」は、アニメーション制作を務めるufotableがTカードのために描き下ろしたイラストを使用しており、登場人物であるセイバーとセイバーオルタを大きく配したデザインに。キャラクターの全身イラストを使用したB2タペストリーも予約購入が可能です。
また、12月15日より一部のTSUTAYA店舗の店内放送にて、作品の登場人物であり第5次聖杯戦争の監督役を務める言峰綺礼（CV：中田譲治）による録り下ろしボイスが期間限定で流れます。「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」は、本日12月11日よりカルチュア・エンタテインメントのECサイト「FANDAYS」でも発行受付を開始していますので、ご確認ください。
(C) Culture Convenience Club Co.,Ltd.
「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」は、アニメーション制作を務めるufotableがTカードのために描き下ろしたイラストを使用しており、登場人物であるセイバーとセイバーオルタを大きく配したデザインに。キャラクターの全身イラストを使用したB2タペストリーも予約購入が可能です。
また、12月15日より一部のTSUTAYA店舗の店内放送にて、作品の登場人物であり第5次聖杯戦争の監督役を務める言峰綺礼（CV：中田譲治）による録り下ろしボイスが期間限定で流れます。「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」は、本日12月11日よりカルチュア・エンタテインメントのECサイト「FANDAYS」でも発行受付を開始していますので、ご確認ください。
◆「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」詳細
「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」の情報や特典の申し込みなどは、「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」公式サイトにて、随時更新していく予定です。
■「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」公式サイトURL：https://fan.tsite.jp/tcard/fsnhf/
■カード発行手数料500円（税抜）
※なくなり次第、発行終了になります。
※TSUTAYAレンタル利用登録料が別途かかる場合があります。
※ネット注文受付は別途配送手数料がかかります。
■「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」の申し込み方法、受付期間など●全国のTSUTAYA店頭受付期間
2018年12月20日〜2019年7月31日
※申込店舗はこちら（http://fan.tsite.jp/tcard/storelist）
※一部店舗では本日より事前発行受付を実施しております。
●全国の旭屋書店 店頭受付期間
2018年12月20日〜2019年7月31日
※申込店舗はこちら（http://fan.tsite.jp/tcard/asahiya_storelist）
※一部店舗を除きます。
●ネット注文受付期間
2018年12月11日〜2019年12月31日
※FANDAYSサイト（https://fandays.jp/products/detail/1225）にてネットでの注文を受け付けています。
※2018年12月19日までにお申し込みの方は、2018年12月20日以降のお届けとなります。
◆「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」をお持ちのT会員向け限定特典
■その1：B2タペストリーの予約購入
ufotable描き下ろしのセイバー・セイバーオルタは迫力満点！
全身イラストを細部まで楽しめます
●商品名 ： Fate/stay night [Heaven's Feel] B2タペストリー（セイバー）
・価格 ： 3,000円（税抜）
・予約期間：2018年12月20日〜2019年1月20日
・販売期間：2019年2月22日〜2019年4月22日
・サイズ ： 約515mm×728mm
●商品名 ： Fate/stay night [Heaven's Feel] B2タペストリー（セイバーオルタ）
・価格 ： 3,000円（税抜）
・予約期間：2018年12月20日〜2019年1月20日
・販売期間：2019年2月22日〜2019年4月22日
・サイズ ： 約515mm×728mm
※一部取り扱いが無い店舗がございます。
■その2：『劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」×Tカード』オリジナルステンレスサーモタンブラー（450ml）を抽選でプレゼント！！
『劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」×Ｔカード』オリジナルステンレスサーモタンブラー（450ml）を各回5名の方に抽選でプレゼント！！サービス特典提供期間中は4回実施！
●応募期間
第一弾：2018年12月20日〜2019年3月31日
第二弾：2019年4月1日〜2019年6月30日
第三弾：2019年7月1日〜2019年9月30日
第四弾：2019年10月1日〜2019年12月31日
※ご応募は「Tカード（劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」デザイン）」公式サイトからとなります。
◆『劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]フェア』開催概要
12月25日（火）よりTSUTAYA4店舗（東京・大阪・福岡）で、劇場版第2章公開とTカード発行を記念して『劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]フェア』の開催が決定しました。アクリルアートスタンド（数量限定）商品やTSUTAYA先行商品をご用意してお待ちしています。またお近くに店舗が無い方の為に、12月20日（木）よりオンラインSHOPにてオリジナルグッズの予約もスタートします。
■開催店舗・SHIBUYA TSUTAYA B2F（東京都渋谷区）
・TSUTAYA EBISUBASHI 4F（大阪府大阪市中央区）
・TSUTAYA あべの橋店 2F (大阪府大阪市阿倍野区)
・TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店 3F（福岡県福岡市中央区）
■開催期間2018年12月25日（火）〜2019年1月17日（木）
■特設ページURL：http://fan.tsite.jp/goods/fsnhf
■アクリルアートスタンド
・サイズ：A5
・素材：アクリル
・価格：5,000円（税抜）
■オリジナルスライドカードケース
・サイズ：H70×W110mm
・素材：プラスチック
・価格：1,389円（税抜）
そのほか、数多くの商品ラインアップを用意しています。詳細は、特設ページをご覧ください。また商品及びデザインは、変更になる場合があります。
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