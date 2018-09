ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、1994年に発売した「プレイステーション」のデザインをコンパクトなサイズで精密に復刻し、懐かしの「プレイステーション」ソフトウェアタイトルを20作品内蔵した「プレイステーションクラシック」を、日本、北米、欧州で希望小売価格9,980円(税別)/99USドル(税別)/99ユーロ(税込)にて、2018年12月3日(月)より数量限定で発売(※1)すると発表した。





「プレイステーション」は、1994年12月3日(土)に日本で発売されたSIEの家庭用ゲーム機。当時としては革新的な3DCGのリアルタイム描画を実現し、記録媒体にはCD-ROMを採用することでソフトの大容量化を可能にするなど、90年代以降のゲーム業界に大きな影響を与えた名機だ。



今回発売が決定した「プレイステーションクラシック」は、その初期型にあたる「プレイステーション」の外見やボタン配置、コントローラ、外箱パッケージ(※2)のデザインをほぼそのままに、本体は縦横で約45%、体積で約80%コンパクトになって復刻。



収録ゲームタイトルは、「R4 RIDGE RACER TYPE 4」(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)、「JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻」(SIE)、「鉄拳3」(株式会社バンダイナムコエンターテインメント)、「ファイナルファンタジーVII インターナショナル」(株式会社スクウェア・エニックス)、「ワイルドアームズ」(SIE)など、今も色あせない20もの名作タイトルを内蔵(※3)。



また、「プレイステーション クラシック」にはテレビなどの外部ディスプレイに接続するためのHDMIケーブルと、本体の電源供給時に市販のUSB対応ACアダプターに接続するUSBケーブル(※4)が付属するほか、専用コントローラも2つ同梱されているので、購入してすぐに対戦や協力プレイを楽しむことが可能だ。





【商品情報】■「プレイステーションクラシック」・型番:SCPH-1000Rシリーズ・発売予定日:2018年12月3日(月)・価格:9,980円(税別)、$99USD(税別)、€99(税込)<同梱物>・「プレイステーションクラシック」本体 × 1・コントローラ×2・HDMI®ケーブル× 1・USBケーブル×1(※4)・印刷物一式・CERO:審査予定<「プレイステーションクラシック」 本体概要>・映像出力:720p、480p・音声出力:リニアPCM・入出力:HDMI®端子USB端子(Micro-B)(※4)コントローラ端子×2・電源:DC 5V/1.0A・最大消費電力:5W・外形寸法:約149×33×105mm(幅×高さ×奥行)(コントローラ除く)・質量:本体 約170g・コントローラ 約140g・動作環境温度:5℃〜35℃※1 販売方法は国や地域によって異なる場合があります。※2 外箱パッケージのデザインは販売される国や地域によって異なります。※3 「プレイステーションクラシック」はダウンロードなどでソフトウェアの追加を行うことはできません。また、「メモリーカード」などの「プレイステーション」用周辺機器は、「プレイステーションクラシック」ではご利用いただけません。上記以外のタイトルについては販売される国・地域によって異なる場合があります。※4 給電には、市販のUSB対応ACアダプターが必要です。USB Type Aを搭載した5V/1.0A以上の出力ができるものをご用意ください。ただし、すべてのACアダプターでの動作を保証するものではありません。©Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.>> 「プレイステーション クラシック」、12月3日発売決定! 「R4」「鉄拳3」「FF7」「WA」など、懐かしの20タイトルを収録 の元記事はこちら