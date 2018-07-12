¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿½½¾ò¶äºÂ¼þÊÕ¤¬ºÆ³«È¯¤Ç´íµ¡
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡¡Season2¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¡£
¡¡Ê¿Æü¤âÆø¤ï¤¦¤³¤Î¾¦Å¹³¹¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÉý20m¤ÎÆ»Ï©·×²è¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é¾¦Å¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Á³¤È¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤À¡£
¡¡ÏÆÆ»¤âÆþ¤ì¤ë¤ÈÁí±äÄ¹Ìó800m¤¢¤ëÄ¹¤¤¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¤è¤½200¤â¤Î¾¦Å¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â³èµ¤¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡½»Ì±500¿Í¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤ëÆ»Ï©¡ÊÊä½õ73¹æÀþ¡Ë¿·Àß·×²è
¡Ö¤³¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤â¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÔÇ³ºàÎÁ¤Ç¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÔ¤Ï¡ØÆ»Ï©¤Ï²ÐºÒ»þ¤Î±ä¾ÆËÉ»ß¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¾¦Å¹³¹¼«ÂÎ¤¬±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌò½ê¤Ï¡ÉÉô½ð¤¬°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¥·¥é¤òÀÚ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÀ¤ÏÃ¿Í¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¾¡¤µ¤ó¤À¡£
¡¡½½¾ò¤Î½»Ì±¤ä½½¾ò¶äºÂ¤Î¾¦Å¹¼ç¤Ï¡¢120¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç2017Ç¯8·î¤ËÅìµþÅÔ¤òÁê¼ê¼è¤ê2¤Ä¤ÎºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤ÈËÌ¶è¡¢¤½¤·¤ÆÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Î¤È¤³¤í¤Ë40³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ140m¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹©Èñ245²¯±ß¤Î±ØÁ°ºÆ³«È¯·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Î10m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉý20m¤Û¤É¤Î¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤ò140²¯±ß¤«¤±¤Æºî¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤Î·×²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄ¹¤¯Êâ¤±¤ë½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢°ìÉôÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢73¹æÀþ¤Î¿·Àß¤Ë¤è¤Ã¤Æ250¸®¡¢½»Ì±Ìó500¿Í¤¬Î©¤ÁÂà¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏÄ¹Ç¯´¥Êª²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÁÒ¸Ë¤¬Êä½õ73¹æÀþ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¤¤ÊÄÌ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¾¦Å¹³¹¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢µÒÂ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½»Ì±ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÃÄÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î´äÇÈ·ú¸÷¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½½¾ò¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¾¸ýºÆ³«È¯¡¦Êä½õ73¹æÀþ¤Î¤Û¤«¡¢ºëµþÀþ¹â²Í²½¡¢85¹æÀþ³ÈÉý¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Î©¤ÁÂà¤½»Ì±¤ÎÁí¿ô¤Ï2100¿Í¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤·¡¢¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅÔµÄ²ñ´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¸½½°±¡µÄ°÷¼«Ì±ÅÞ¡¦¹âÌÚ·¼µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡70Ç¯Á°¤ÎËº¤ìµî¤é¤ì¤¿·×²è¤¬ÆÍÇ¡Éü³è
¡¡ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·×²è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î6Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤Î·×²è¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤Î1946Ç¯¤ËÀï¸åÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ëÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÄê¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢70Ç¯¶á¤¯¤Î´Ö¡¢¤Û¤ÜËº¤ìµî¤é¤ì¤¿·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤ËÆ°¤»Ï¤á¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»ö¶ÈÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤È¤¤¤¨¤ÐÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿Ç¯¡£ËÉºÒ¤Î·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¡¢²áµî¤Î·×²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤È¤â¼è¤ì¤ë¤¬¡¢»ö¶ÈÇ§²Ä¤¬·èÄê¤¹¤ë2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2²ó¡£ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º»ö¶ÈÇ§²Ä¤¬¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î·úÁ°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÔ»ÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ¾å¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Êä½õ73¹æÀþ¤â±ä¾Æ¼×ÃÇÂÓ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÉÔÇ³²½Î¨¤¬0.8¡ó¾å¤¬¤ë¡×ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÇ³²½ÁÇºà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬±ä¾Æ¼×ÃÇµ¡Ç½¤Ë¤â¤Ê¤ë¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤È²¿¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö·úÁ°¤ÏËÉºÒ¾å¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï±ØÁ°À¾¸ý¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ò´Þ¤á¤¿ºÆ³«È¯¤¬¡¢70Ç¯Á°¤ÎÆ»Ï©·úÀß¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñÀ¤ÏÃ¿Í¡¦±ÝËÜÉÒ¾¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡Ê¿Æü¤âÆø¤ï¤¦¤³¤Î¾¦Å¹³¹¼þÊÕ¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÉý20m¤ÎÆ»Ï©·×²è¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ï¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é¾¦Å¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«Á³¤È¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤À¡£
¡¡ÏÆÆ»¤âÆþ¤ì¤ë¤ÈÁí±äÄ¹Ìó800m¤¢¤ëÄ¹¤¤¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¤è¤½200¤â¤Î¾¦Å¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â³èµ¤¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡½»Ì±500¿Í¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤ëÆ»Ï©¡ÊÊä½õ73¹æÀþ¡Ë¿·Àß·×²è
¡Ö¤³¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤â¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÔÇ³ºàÎÁ¤Ç¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÅÔ¤Ï¡ØÆ»Ï©¤Ï²ÐºÒ»þ¤Î±ä¾ÆËÉ»ß¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¾¦Å¹³¹¼«ÂÎ¤¬±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌò½ê¤Ï¡ÉÉô½ð¤¬°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¥·¥é¤òÀÚ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÎÀ¤ÏÃ¿Í¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¾¡¤µ¤ó¤À¡£
¡¡½½¾ò¤Î½»Ì±¤ä½½¾ò¶äºÂ¤Î¾¦Å¹¼ç¤Ï¡¢120¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç2017Ç¯8·î¤ËÅìµþÅÔ¤òÁê¼ê¼è¤ê2¤Ä¤ÎºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤ÈËÌ¶è¡¢¤½¤·¤ÆÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Î¤È¤³¤í¤Ë40³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ140m¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹©Èñ245²¯±ß¤Î±ØÁ°ºÆ³«È¯·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Î10m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉý20m¤Û¤É¤Î¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤ò140²¯±ß¤«¤±¤Æºî¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤Î·×²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄ¹¤¯Êâ¤±¤ë½½¾ò¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢°ìÉôÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢73¹æÀþ¤Î¿·Àß¤Ë¤è¤Ã¤Æ250¸®¡¢½»Ì±Ìó500¿Í¤¬Î©¤ÁÂà¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏÄ¹Ç¯´¥Êª²°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÁÒ¸Ë¤¬Êä½õ73¹æÀþ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¤¤ÊÄÌ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¾¦Å¹³¹¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢µÒÂ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½»Ì±ÁÊ¾Ù¤Î¸¶¹ðÃÄÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î´äÇÈ·ú¸÷¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½½¾ò¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¾¸ýºÆ³«È¯¡¦Êä½õ73¹æÀþ¤Î¤Û¤«¡¢ºëµþÀþ¹â²Í²½¡¢85¹æÀþ³ÈÉý¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Î©¤ÁÂà¤½»Ì±¤ÎÁí¿ô¤Ï2100¿Í¶á¤¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤·¡¢¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅÔµÄ²ñ´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¸½½°±¡µÄ°÷¼«Ì±ÅÞ¡¦¹âÌÚ·¼µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡70Ç¯Á°¤ÎËº¤ìµî¤é¤ì¤¿·×²è¤¬ÆÍÇ¡Éü³è
¡¡ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·×²è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î6Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¡ØÊä½õ73¹æÀþ¡Ù¤Î·×²è¤Ï½ªÀïÄ¾¸å¤Î1946Ç¯¤ËÀï¸åÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÛµÞ¤òÍ×¤¹¤ëÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÄê¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢70Ç¯¶á¤¯¤Î´Ö¡¢¤Û¤ÜËº¤ìµî¤é¤ì¤¿·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤ËÆ°¤»Ï¤á¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»ö¶ÈÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤È¤¤¤¨¤ÐÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿Ç¯¡£ËÉºÒ¤Î·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¡¢²áµî¤Î·×²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤È¤â¼è¤ì¤ë¤¬¡¢»ö¶ÈÇ§²Ä¤¬·èÄê¤¹¤ë2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ç½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2²ó¡£ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º»ö¶ÈÇ§²Ä¤¬¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î·úÁ°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÔ»ÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÉºÒ¾å¤ÎÀ°È÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Êä½õ73¹æÀþ¤â±ä¾Æ¼×ÃÇÂÓ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÉÔÇ³²½Î¨¤¬0.8¡ó¾å¤¬¤ë¡×ÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÇ³²½ÁÇºà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬±ä¾Æ¼×ÃÇµ¡Ç½¤Ë¤â¤Ê¤ë¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤È²¿¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö·úÁ°¤ÏËÉºÒ¾å¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï±ØÁ°À¾¸ý¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤ò´Þ¤á¤¿ºÆ³«È¯¤¬¡¢70Ç¯Á°¤ÎÆ»Ï©·úÀß¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½îÌ±¤Î¤Þ¤Á½½¾ò¤ò¼é¤ë²ñÀ¤ÏÃ¿Í¡¦±ÝËÜÉÒ¾¼¤µ¤ó¡Ë