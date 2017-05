人気アプリ「ポケモンGO」で5月6日から8日まで、くさタイプポケモンの出現率がアップするイベントが開催されます。

フシギダネやチコリータといったくさポケモンは、普段から出現率も低くなく、すでに十分集まっているトレーナーも多いはず。そんなユーザーの意を汲み取ってか、今回のイベント実施機関は6日から8日と、わずか72時間です。



過去に、みずタイプのポケモンが大量に出現するイベントが実施された際は、キャンペーン期間が23日〜29日と1週間以上設けられていたことを思うと、改めて「ポケモンGO」上でのくさタイプポケモンの不遇さが浮き彫りになります。

ただし、公式では明らかにされなかったものの、みずポケモンイベントで色違いのコイキングが登場したように、光り輝く金色のタマタマ&ナッシーが出現しているという報告がTwitter上で確認できます。



@ReversalYouTube @trnrtips @MYSTIC7 @PokemonGOHubNet could this be the first shiny exeggcute and exeggutor?!?! #PokemonGO pic.twitter.com/TiZQd07CZg

— Alex VillamarX (@dlv_fan) May 5, 2017