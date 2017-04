アーティストの小室哲哉が13日、自身のInstagram及びtwitterを更新。ロックバンドLArc-en-Cielのボーカル・HYDEとの2ショットを公開し、ファンの間で反響を呼んでいる。

Hyde、25thお招きありがとう🙇 A post shared by Tetsuya Komuro (@tk19581127) on Apr 12, 2017 at 7:11pm PDT

小室は「Hyde、25thお招きありがとう」と綴り、4月8・9日に行われた25周年記念ライブ「L'Arc〜en〜Ciel 25th L'Anniversary」に招待された際の2ショットを掲載。これにhyde自身も小室の投稿をリポストし「Thank you so much for coming out!」と感謝の気持ちを綴った。

今もなお輝き続ける大物アーティストの2ショットに「凄いツーショット」「兄弟みたいですね素敵です」「so beautiful」「神来たーーー」「似てる二人」「やっば!!、!美しすぎる!!!!!!!!!」などとファンからは興奮の声が続々が寄せられることとなった。