MakeUseOf:画像を編集しようと思ったら、まずは『Adobe Photoshop』が思い浮かびます。けれどもPhotoshopは高価で、普通の人にはそこまでお金を出す価値はないかもしれません。ならば、無料の優れた代替アプリを試してみてはいかがでしょうか。

画像編集の世界では最近、デスクトップ用とモバイル用双方で、Photoshopの競合アプリが複数お目見えしました。でもそれらは、写真をアートに加工してくれるアプリだけではありません。

Photoshopのベストな機能をまねたオープンソースのアプリから、基本的な編集ツールを備えた簡単な閲覧アプリまであり、なかでも以下に挙げた5つのアプリは要チェックです。

1.『Krita』(Windows用、Mac用、Linux用):Photoshopの無料代替アプリ、アーティスト向け



長い間、画像編集アプリと言えば、オープンソースの無料アプリ『GIMP』対Photoshopいう構図でした。けれども少し前に、新しい競合アプリが登場しました。それが『Krita』です。Kritaは複数のアーティストの手でつくられており、描画ツールに重点を置いていますが、Photoshopの有名な画像編集機能のほとんども兼ね備えています。







Kritaのユーザーインターフェイスは、PhotoshopかGIMPを使ったことのある人なら誰でも簡単に操作できます。ただし、キーボードショートカットは異なります。そしてKritaが力を入れているのがブラシ。描画で一番大切なのはブラシだからです。複数のブラシエンジン、ブラシインポート機能、手の震えを抑える「ブラシ手ブレ補正」モードが備わっています。また、ポップアップパレットを使えば、簡単に素早くブラシを切り替えることも可能です。

さらに重要なのは、KritaがPSDファイルをサポートしている点。Photoshopで加工済みの画像にも利用できるわけです。ベクター、レイヤー、変形などのツールを備えたKritaこそ、Photoshopの無料代替アプリと言えるかもしれません。

ダウンロード:『Krita』Windows用、Mac用、Linux用(無料)





2.『PhotoScape X』(Windows用、Mac用):オールインワンの写真閲覧・編集アプリ



『PhotoScape X』は公開されてからしばらく経ちますが、最新版はこれまでで最も優れた内容となっています。見た目は洗練され、一般的なホームユーザーが欲しいと思う機能をすべて備えたものに生まれ変わりました。







最大の魅力は使い方が簡単なことです。まったくの初心者でも、すべての機能をすぐに使いこなせるでしょう。何か問題が生じたら、PhotoScape Xオフィシャルサイトのクイックチュートリアルを見てください。2017年版では、ステッカーやフレームの追加、コラージュ作成、フィルターやカラーの変更、トリミング、縮小、スポット修復ブラシの使用など、フル装備の画像編集ソフトにあるべき機能がすべて利用できます。

MakeUseOf編集部が特に気に入ったのは一括編集機能で、設定を保存したら、あとでその設定のロードが可能です。もちろん、GIFの作成と再生もできます。PhotoScape Xは間違いなく、公開されている中で最高の無料画像編集ツールの1つです。

ダウンロード:『PhotoScape X』Windows用(無料)|Mac用(無料)





3.『Photoshop Fix』(Android用、iOS用):Adobeのスマホ向け画像編集アプリの最高峰



スマートフォンでは、普通は『Photoshop』の高度な画像編集機能は必要ありません。けれども、たまには写真を修正する必要があります。そういった場合にぴったりなのがAdobeの『Photoshop Fix』です。







Photoshop Fixは長いこと、iPhoneでしか使えない優秀アプリで、Androidでは利用できませんでした。けれども最近になってAndroid版も登場し、その際にはアップデートでいくつか手が加えられました。Photoshop Fixは、汚れを取り除いたり、トリミングやぼかしなど簡単な編集をしたりして、写真を良く見せるのにぴったりです。

忘れてならないのは、Photoshop Fixが透明な背景や高解像度の画像も扱えることです。無料で使えるAdobeアプリの中で最高の1つに数えられるのも不思議ではありません。

ダウンロード――『Photoshop Fix』Android用(無料)|iOS用(無料)





4.『Fragment』(Windows用、Mac用、Linux用):最も簡単かつ最速の画像閲覧編集アプリ



たとえば筆者の両親は、Photoshopで使えるようなたくさんの編集オプションは必要ありません。できるだけ簡単に写真を閲覧できるシンプルなプログラムであれば十分です。必要に応じて、写真を正しいサイズにトリミングしたり回転させたりするくらいでしょう。『Fragment』はそういう用途には理想的なアプリです。



Fragment Image Viewer from Mihail Naydenov on Vimeo.



この無料のクロスプラットフォーム・ソフトウェアは、読者のみなさんが驚くほどの優れものです。画像は一瞬で開きますし、フォルダー間の行き来も大変スムーズ。写真のトリミングや回転、保存も難なくできます。写真をFacebookにアップロードしたい? Fragmentにお任せください。

Fragmentは、インターネットになくてはならないGIFにもきちんと対応しています。個々のフレームを見事にコントロールできますし、保存も可能です。PSDやHDRIなどの他のファイルフォーマットもサポートしています。

ダウンロード:『Fragment』Windows用(無料)|Mac用(無料)|Linux用(無料)





5.『Picture.st』(ウェブ版):最も簡単な(かつ最高の)オンライン画像編集ソフト



デスクトップアプリはもう時代遅れ。今はクラウドベースのオンライン画像編集ソフトが大流行中です。それに、たった1枚か2枚の写真を編集するために新しくソフトウェアをインストールするのは面倒ですよね。ただし、オンライン編集ソフトは何かと複雑。簡単であるべきはずが多くの機能を詰め込みすぎという困った面があります。それを解決してくれるのが『Picture.st』です。

Picture.sはウェブサイト版『Instagram』だと考えてください。写真をアップロードすれば、簡単な編集オプションがいくつか使えるので、露出やコントラスト、色温度、彩度などを調節してみましょう。あれこれ調整するのがややこしいなら、「オート調節」をクリック。写真が魔法のように引き立ちます。お好みで、フィルターを使ったり、好きなように画像をトリミングしたりしてください。あとは、ダウンロードするも良し、シェアするのも良し。

Picture.stは、ずっと欲しいと思っていながら見つけられなかった、シンプルかつ簡単なオンライン画像編集ソフトです。



5 Interesting New Photo Viewing and Editing Apps to Download | MakeUseOf

Mihir Patkar(訳:松田貴美子/ガリレオ)

Photo by Shutterstock.