中丸雄一が笹崎里菜さんと結婚
『中丸雄一が笹崎里菜さんと結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年1月28日
2024年1月22日
2024年1月21日
2024年1月17日
2024年1月16日
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中丸雄一の結婚発表後初SNSが「流石すぎ」まさかの内容にファン絶賛
中丸は結婚に一切触れておらず、ファンの間で「流石すぎ」と絶賛の声が
J-CASTニュース
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内定取り消しで日テレ訴訟 笹崎里菜さんの生き方に感嘆「人生わからない」
クラブでのバイト経験があったことから、局に一度内定を取り消されたという
J-CASTニュース
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中丸雄一と「シューイチ婚」の笹崎里菜さん、SNS全削除も「意味深」残す？
インスタの投稿は全て削除されているが、アカウント自体は残っているという
NEWSポストセブン
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中丸雄一の結婚発表「4並び」に心配の声「心から忌み嫌っているのに」
結婚発表は2024年、4時（16時）台で、現在の中丸の年齢は40歳
J-CASTニュース
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ABC-Z・塚田僚一、中丸雄一結婚発表に「思い当たることがあって...」告白
「僕、思い当たることがあって…」とラーメン店でのひと幕を語り始めた塚田
スポニチアネックス
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中丸雄一と電撃結婚の笹崎里菜さんは「芯の強い人」昨年末に日テレ退社
日テレ時代の笹崎さんを取材してきた記者によると「芯の強い人」だという
スポーツ報知
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KAT-TUN中丸雄一が結婚、お相手の元日テレ・笹崎里菜さんはSNS投稿を全削除
関係者によると、お相手は元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜さん
オリコンニュース
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中丸雄一＆笹崎里菜さんが結婚「元先輩」藤井貴彦アナが速報に驚き
藤井アナは驚きをもって「ここで…マジっすか？な速報です」と前振り
スポニチアネックス
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中丸雄一と元日テレアナ笹崎里菜さんが結婚「芸能人とアナ」多い理由とは
芸能人とアナウンサーの結婚が多い理由について民放関係者が指摘
スポニチアネックス
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中丸雄一が結婚で「まじっすか！？」ファンが驚きとともに粋な祝福
ネットではファンが中丸の「シューイチ」担当コーナー「まじっすか」で祝福
オリコンニュース
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中丸雄一が結婚発表、報道各社に届けたメッセージカードと記念品の中身
結婚発表に合わせて中丸は、報道各社へメッセージカードと記念品を届けた
デイリースポーツ
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KAT-TUN中丸雄一が元日テレアナ笹崎里菜さんと結婚「シューイチ」で共演
お相手は「シューイチ」で共演していた元日テレアナの笹崎里菜さん
スポニチアネックス