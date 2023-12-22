山本由伸のドジャース移籍
『山本由伸のドジャース移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月30日
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水原通訳が山本由伸へ「Let’s goooo」コメント欄に豪華メンバー集まる
投稿を受け、水原一平通訳は「Let’s goooo」と絵文字付きでコメント
THE ANSWER
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ドジャース・山本由伸が移籍会見 LAでのスピーチから2日後…古巣に感謝
2日後に日本でも移籍会見をして、オリックスでの7年間を振り返った
フルカウント
2023年12月28日
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山本由伸がドジャースと約460億円で契約 槙野智章氏「おかしくなってる」
元サッカー日本代表の槙野智章氏は28日の番組で「すごいですね」としみじみ
デイリースポーツ
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山本由伸がド軍入団 会見で着用したスーツの一瞬見えたド派手裏地が話題
ネット上の日本人からは、山本が脱いだスーツに注目する声が
THE ANSWER
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山本由伸がドジャース入団会見 面談の場で大谷翔平から貰った言葉
契約交渉時に同席した大谷翔平から「悔いのない決断をして」と言われたそう
ABEMA TIMES