宝塚歌劇団の女性団員が死亡
『宝塚歌劇団の女性団員が死亡』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年9月6日
2024年8月16日
2024年3月31日
2024年3月28日
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宝塚の俳優急死問題「謝るのが遅すぎた」現役団員らからは失望や憤りの声
現役団員は「謝るのが遅すぎた」「何もかもが後手」と劇団に憤りも
共同通信
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宝塚の女性劇団員死亡問題 パワハラ関与の関係者6人から謝罪文
劇団側と14項目にわたるパワハラの存在を認める合意書を締結
FNNプライムオンライン
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宝塚の団員死亡問題「証拠があるなら見せて」理事長が当時の発言を反省
昨年11月の自身の発言について「恥ずかしく、たいへん申し訳ない」と反省
デイリースポーツ
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宝塚歌劇団が緊急会見 村上浩爾理事長「証拠を見せて」昨年の発言を猛省
遺族との合意書締結を伝え、村上浩爾理事長は報告書公表時の発言を猛省
スポニチアネックス
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宝塚劇団員が死亡した問題 亡くなった女性の母がコメント「娘に会いたい」
遺族側が28日の会見で明らかにし、劇団員の母親のコメントを発表
FNNプライムオンライン
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宝塚歌劇団員が急死した問題 劇団側はハラスメントを認め謝罪
阪急阪神HDは28日に記者会見し、遺族側との合意書締結を発表した
日刊スポーツ
2024年3月4日
2024年2月27日
2024年2月23日
2024年2月1日
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「宝塚急死問題」劇団が従来の見解を変更 遺族側に配慮した内容を示す
劇団側が従来の見解を変更し、遺族側の意見に配慮した内容を示したという
FNNプライムオンライン
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宝塚急死問題で遺族が初めて阪急・歌劇団側と面談「直接思いを伝えたい」
遺族が「直接思いを伝えたい」と考え、初めて阪急・歌劇団側と面談したそう
スポーツ報知