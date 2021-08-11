入江聖奈
『入江聖奈』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年8月10日
2024年8月4日
2022年1月29日
2021年12月21日
2021年12月5日
2021年10月3日
2021年8月21日
2021年8月19日
2021年8月17日
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首長のパフォーマンス？金メダリストの「表敬訪問」は何のためなのか
表敬訪問自体が、首長のパフォーマンスに見えるためだとみられる
読売新聞オンライン
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入江聖奈「張本勲氏の暴言問題」のとばっちり？母校から「発言に注意」
理事長は功績を祝福する一方、今後の発言について「忠告」する場面も
Smart FLASH
2021年8月12日
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張本勲氏の「女子ボクシング蔑視」発言 TBSがボクシング連盟に謝罪文
日本ボクシング連盟は12日、TBSから謝罪文が届いたことを発表した
スポニチアネックス
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張本勲氏の発言に鳥取県知事が批判「決して看過できない」
同県出身の入江聖奈にも触れ、「地元として決して看過できない」と発言
共同通信
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女子ボクシングで金獲得の入江聖奈 古市憲寿氏と対戦したら「5秒で倒せる」
12日の「めざまし8」で古市憲寿氏と対戦した場合の「KOタイム」を予想した
スポニチアネックス