『熱海土石流』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
そんな中、立ち入り禁止となっている住宅で空き巣が相次いでいるという
FNNプライムオンライン
土石流災害の爪痕を風化させまいと、「広告塔」の役割を買って出ている
現代ビジネス
そのうち残存が判明した盛り土にも崩落の危険があることが分かったという
共同通信
土砂災害支援のため、チャリティーオークションの落札額215万720円を寄付
スポーツ報知
盛り土を作った会社の元社員は、ずさんな工事の危険性を認識していたと証言
日テレNEWS NNN
10日、起点付近にあった盛り土を造成した業者と現在の土地所有者を告訴した
読売新聞オンライン
県と市が盛り土の危険性を認識しながら、厳しい対応をしなかったことに言及
2011年、市側が安全対策を求める命令を決定した後、命令を見送ったと判明
江原啓之氏は熱海市に2千万円、沼津市に1千万円の義援金を寄付
婦人公論.jp
元幹部は「発生原因が解明されていない。責任論はまだ語れない」と発言
28日、土地の現旧所有者とそれぞれの会社などを静岡地裁沼津支部に提訴した
不動産管理会社の元幹部以外に元取締役3人らも関与していた疑いが浮上した
市長は告訴を巡り、「市はそれに協力する立場にある」と述べた
盛り土をした前所有者を殺人容疑でも告訴する方針を固めた
神奈川県小田原市の不動産管理会社が造成した盛り土が元凶とみられている
デイリー新潮
土石流で多大な被害を受けた熱海市へのクラウドファンディングを始めた
選手は7月31日、静岡・熱海市で起きた土石流災害への支援活動を始めた
J-CASTニュース
同誌の記者による直撃に所有者は「警察を呼ぶぞ、警察を！」と威嚇