志村けんが新型コロナ感染
『志村けんが新型コロナ感染』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月23日
2023年10月27日
2023年5月18日
2020年11月26日
2020年7月6日
2020年5月14日
2020年4月15日
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過去に子を授かった志村けんさん 晩年に強まった「子どもへの思い」
19歳のときに交際相手が妊娠し、相談の末に諦めたようだと志村さんの知人
NEWSポストセブン
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志村けんさんの「アイーン」原西孝幸とバッファロー吾郎Aが名付け親
志村さんの「アイーン」の名付け親は、原西孝幸とバッファロー吾郎Aと説明
日刊スポーツ
2020年4月9日
2020年4月4日
2020年3月29日
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志村けん誕生日会の幹事役 中山秀征が状況説明「懸命な治療中」
志村の誕生日会では幹事役を務めるほど、志村と親交が深いとされる中山
デイリースポーツ
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志村けんが新型コロナに NHK朝ドラ「エール」の撮影現場は意気消沈
出演予定の朝ドラ「エール」の撮影現場は、意気消沈してしまっているという
NEWSポストセブン
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志村けんの状態、今は小康状態も「24日夜にはかなり重篤だった」
24日夜にはかなり重篤との情報がマスコミに流れたと、山田美保子氏が発言
スポーツ報知
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松本人志が感染の志村けんに言及「タバコをやめさせましょう」
志村が回復したときには、周りから「タバコをやめさせましょう」と提案
スポーツ報知