夏の甲子園2019
「夏の甲子園」に関するニュース記事一覧。
2019年9月4日
2019年8月26日
2019年8月23日
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奥川恭伸と佐々木朗希はどちらがすごいのか 4つの視点で徹底比較
球速は佐々木が上回っているが、コントロールは奥川に分があると言えるそう
デイリー新潮
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星稜・奥川恭伸、大会期間中にファンの宿舎押しかけ騒ぎも
2回戦翌日の夜に男性ファン3人組が侵入し、星稜選手が貸し切るフロアへ
東スポWEB
2019年8月22日
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履正社はどのようにして奥川恭伸を攻略したか 「低め振らない」を徹底
相手エース・奥川恭伸への対策として「低めを振らないことを徹底した」そう
スポーツ報知
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最初の質問から「奥川は」履正社・井上広大への質問に違和感
試合後、井上広大へのインタビューでは最初に星稜・奥川恭伸に関する質問が
J-CASTニュース
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松井秀喜氏が母校の結果に言及 「ここで優勝できないのが星稜」
「ここで優勝できないのが星稜」「そういうところも大好きです」と松井氏
スポニチアネックス
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星稜・奥川恭伸が語る履正社の印象 「粘り強く低めの見極めも違った」
星稜の奥川恭伸は履正社について、「粘り強く低めの見極めも違った」と言及
スポーツ報知
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星稜・奥川恭伸「笑顔だけは崩したくなかった」と語るも 閉会式で涙
苦しい展開が続く試合中も笑顔が見られた星稜のエース・奥川恭伸
スポニチアネックス
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リベンジ果たし初優勝の履正社「奥川君がチームを大きくしてくれた」
打倒・奥川恭伸を合言葉に打力アップを目指してきた打線は11安打5得点
スポニチアネックス
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夏の甲子園決勝を終えた星稜 奥川恭伸が9回に153キロ投じるも初V逃す
最後まで球威は衰えず、9回にも153キロを投じるなど力投を見せた奥川
スポニチアネックス
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履正社がセンバツでのリベンジを果たし甲子園初優勝
春のセンバツ1回戦で、星稜の奥川恭伸に零封負けを喫していた履正社
スポニチアネックス
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履正社の井上広大が逆転3ラン、星稜の奥川恭伸は今大会初自責点
履正社は1点を先制されるも、3回に4番の井上広大が逆転3ランを放った
フルカウント
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甲子園決勝で星稜と戦う履正社 他校のブラスバンド50人が応援に参加
履正社はブラスバンド20人に加え、他校のブラスバンド50人が応援に参加
デイリースポーツ
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「なに言い訳してるんだ」星稜ナインを強くした一般人のひと言
この抗議が波紋を呼び、街を歩くナインに対し一般人から檄が飛ぶことも
東スポWEB
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履正社&星稜は甲子園決勝で「絶対に負けられない」史上4校目の屈辱？
履正社が負けると、春夏3回以上決勝進出も優勝0回という史上4校目の屈辱に
日刊SPA!
2019年8月21日
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ベンチから漏れた「夏の甲子園」裏情報 今年は不作を超えた凶作？
「不作を超えた凶作」と言われており、特に野手は壊滅状態だとされている
日刊ゲンダイDIGITAL
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前横浜監督・渡辺元智氏が奥川恭伸を絶賛「直球の質は松坂と同等」
捕手のミットに吸い込まれていく直球の質は「松坂と同じ」だとコメント
スポニチアネックス
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聞かれると忘れてる？ 甲子園時代の活躍が凄かったプロ野球選手
ソフトバンクの今宮健太は明豊の内野手兼投手で出場し、最速154kmをマーク
日刊SPA!