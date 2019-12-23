金田哲は日本のお笑い芸人。1986年2月6日生まれ、愛知県出身。
移住の理由は「『プリンセス天功埋蔵金』です」と説明
オリコンニュース
同時に、相方の川島章良は離婚を報告した
livedoor
1位は朝ドラ「虎に翼」にも登場したドランクドラゴンの塚地武雅
女子SPA！
出演するファーストサマーウイカと金田哲が視線を絡ませる姿などをアップ
スポーツ報知
堂々の第1位に輝いたのは、120票のドランクドラゴンの塚地武雅
週刊女性PRIME
Smart FLASH
はんにゃ・金田哲に憧れていたといい、「1回飲ませてもらった」と言及
スポニチアネックス
K-POPアイドル風のメイクをした自撮りショットを公開
All About
品川祐や板倉俊之らの名前を次々に挙げ、ホワイトボードに書き出していった
マイナビニュース
中田は金田について、藤森慎吾の次の相方候補で「特別な存在だった」と告白
スベったときは、次のトークを組み立てるなど「考えんとあかん」と大悟
E-TALENTBANK
スベったネタを番組で手直ししてもらったらウケたため、さらに手直しし披露
収録中に酔った状態で居酒屋のテーブルの上に乗り、鍋をひっくり返したそう