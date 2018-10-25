ドラフト会議2018
『ドラフト会議2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月27日
2019年9月21日
2019年9月12日
2018年11月10日
2018年10月31日
2018年10月30日
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毎日3時間のタイヤ引き 吉田輝星ら高卒ドラ1たちの怪童伝
金足農高の吉田輝星は、中3から毎日3時間程のタイヤ引きで下半身を強化
Smart FLASH
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原辰徳監督のサインにドラフト1位の高橋優貴「実感が沸いてきた」
高橋は、原辰徳監督が直筆サインを入れたIDカードを手渡された
スポニチアネックス
2018年10月28日
2018年10月27日
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今も高い注目度の吉田輝星 日本ハム入団による経済効果は30億円？
1年目からシーズンを通して活躍し10勝程度を挙げれば、約30億円になるそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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打球がエグい水谷瞬など 2018年ドラフト下位指名の「お宝選手」
ソフトバンク5位指名の水谷瞬は、中国地区屈指の強打者で打球がエグい
日刊SPA!
2018年10月26日
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巨人からの4位指名に「びっくり」横川凱がプロ入りに賭けた理由
「イメージしてたより上の順位だったので、すごくびっくりした」と横川
フルカウント
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吉田輝星がラブコールも…調査不足が招いた巨人のドラフト
吉田輝星からラブコールを送られたにもかかわらず見送ったと球界関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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中日・与田剛監督が考える根尾昂の起用法「本人が一番いい形」
与田剛監督は、「二刀流」を高いレベルでこなしてきた根尾の起用法に言及
BASEBALL KING
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指名確実とみられた笹川晃平ら 侍ジャパン入りメンバーもまさかの指名漏れ
侍ジャパン社会人代表の4番だった東京ガスの笹川晃平なども指名されず
スポニチアネックス
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中日からドラフト2位指名された東洋大の梅津晃大 病床の母に吉報
梅津は中日からドラフト2位指名され、「優先順位は母のことだった」と吐露
スポニチアネックス
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ダルビッシュ有が日本ハムのドラフトを絶賛 優秀なスカウト陣を評価
ダルビッシュ有は古巣について、「いいドラフトでしたね」とツイート
フルカウント
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オリックス1位指名の太田椋は異例の親子鷹 父は現・打撃投手
オリックスから1位指名された太田椋の父・暁氏は、現オリックス打撃投手
スポニチアネックス