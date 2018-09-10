塚原光男

1947年12月22日生まれ。元体操選手。鉄棒で「月面宙返り（ムーンサルト）」を編み出した。現在は様々な体操競技団体において後進を指導する立場に就いている。日本体操協会副会長。妻は塚原千恵子（女子体操強化本部長）、長男は体操選手の塚原直也。