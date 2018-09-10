塚原光男
1947年12月22日生まれ。元体操選手。鉄棒で「月面宙返り（ムーンサルト）」を編み出した。現在は様々な体操競技団体において後進を指導する立場に就いている。日本体操協会副会長。妻は塚原千恵子（女子体操強化本部長）、長男は体操選手の塚原直也。
2018年12月18日
2018年12月14日
2018年12月13日
2018年12月12日
2018年12月11日
2018年12月10日
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「個人を陥れるつもりない」塚原夫妻の復職を受け宮川紗江の父が言及
第三者委はパワハラを認定せず、日本体操協会は塚原夫妻の復職を発表した
デイリースポーツ
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塚原夫妻へのパワハラ告発問題 第三者委が認定せず職務停止を解除
日本協会が、パワハラはなかったとする第三者委の報告を基に対応を協議した
スポニチアネックス
2018年9月13日
2018年9月11日
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塚原光男氏と千恵子氏が今期限りで退任へ「メディアも一切出ない」
妻の千恵子氏とともに役職を任期いっぱいで退任し、続投はしないと明言
スポニチアネックス
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塚原千恵子氏は一時職務停止にショック 夫の光男氏がスッキリで言及
妻の千恵子氏は一時職務停止に「相当ショックを受けていた」と明かした
スポーツ報知
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塚原光男氏が「スッキリ」に生出演「とにかく沈静化したい」
生放送番組への出演は、宮川紗江に対するパワハラ疑惑騒動後、初めて
スポーツ報知
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塚原光男副会長の「権力闘争」発言に具志堅幸司氏が厳しく指摘
具志堅幸司氏は「まったくそういう意識はない」と否定した
スポーツ報知
2018年9月10日
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「結果を出した両親を尊重してほしい」 塚原直也氏が独占告白
両親について「お天道さまに恥じない生き方をしています」と話す
週刊女性PRIME
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体操協会が塚原夫妻の業務を一時停止に 世界選手権には代行検討
宮川紗江の告発を受け、第三者委員会の調査結果が出るまでの措置だという
スポーツ報知
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「黒幕がいる」塚原光男副会長が指摘した体操界の権力闘争
夫の光男副会長は、体操界の権力闘争について「時代、時代にある」と説明
東スポWEB
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「ほとんどウソだと思います」池谷幸雄が塚原夫妻の激白を切り捨て
翌10日の番組に出演した池谷幸雄は塚原夫妻のインタビューに言及
スポーツ報知
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塚原千恵子氏 宮川紗江の「高圧的」告発に「威圧感はあったかも」
宮川紗江が語った「高圧的に言われた」との告発について千恵子氏が言及
スポニチアネックス
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塚原千恵子氏が本音を吐露「もう体操界嫌になっちゃいました」
「もう体操界嫌になっちゃいました」と千恵子氏
スポーツ報知
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塚原夫妻が「ビビット」にVTR出演「宗教みたい」発言の経緯説明
速見佑斗元コーチから暴力があっても、宮川紗江は信頼を寄せていたと光男氏
スポーツ報知