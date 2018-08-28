岐阜市の病院で入院患者が連続死
岐阜市の「Y＆M藤掛第一病院」で高齢の入院患者が相次ぎ死亡した問題。
2018年9月1日
2018年8月30日
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岐阜市の病院で死亡した患者4人 司法解剖で死因の特定できず
司法解剖の結果、入院患者4人の死因を特定できなかったと、取材で分かった
ライブドアニュース速報
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患者5人が相次いで死亡した岐阜市の病院 捜索令状の容疑は「殺人」
岐阜県警は当初、「業務上過失致死」容疑を視野に捜査を進めていた
東スポWEB
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岐阜市の病院で患者が死亡した事件 警察に報告していなかった
いずれの患者の死亡も、同病院は岐阜県警に報告していなかった
読売新聞オンライン
2018年8月29日
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熱中症で入院患者が相次ぎ死亡か 新たに5人目の死者
警察は29日、84歳の入院患者が28日に死亡したことを新たに確認したと発表
読売新聞オンライン
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熱中症の疑いで入院患者が相次ぎ死亡 他の患者にも「あせも」
4人がいた病室は20日にエアコンが故障後、かなりの暑さだったとみられる
読売新聞オンライン
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入院患者が熱中症の疑いで相次ぎ死亡 院長「扇風機9台出した」
この病院では20日から3階と4階のエアコンが故障していた
日テレNEWS NNN