「今日から俺は！！」は、西森博之氏による日本の漫画作品。通称「今日俺」。2018年10月から日本テレビで実写ドラマ化、主演は賀来賢人。
芸能プロ幹部によると「今日から俺は！！」の続編企画が流れてしまったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
TV番組で事件を振り返っていたが、極めて幼稚な言い回しだったと筆者は指摘
現代ビジネス
「今日から俺は!!」は続編の制作が水面下で検討されていた、と映画関係者
女性自身
放送前には、「当たらないんじゃないかなとも思った」と正直な気持ちを吐露
モデルプレス
girlswalker
TVerで無料配信されているが、7月12日からテレビでの再放送も決定
マイナビニュース
「あなたの番です」や「3年A組」などが全話無料で視聴が可能となっている
ガジェット通信
山本舞香は、紫のド派手な特攻服を着るスケバン・森川涼子を演じる
赤坂理子を演じた清野菜名と、三橋貴志を演じた賀来賢人の2ショットを公開
ミュージックヴォイス
5日に開かれた同作のイベント内で、福田雄一監督がサプライズ発表
同ドラマに出演した賀来賢人、太賀、矢本悠馬と、撮影に臨むと報告した
ABEMA TIMES
日本テレビは25日、今後のブルーレイやネット配信などについて発表した
デイリースポーツ
30日に放送される「うわっ！ダマされた大賞2018」に出演する
日テレTOPICS
主人公に憧れる子どもへ「暴力をふるうのがツッパリではありません」と断言
ラストシーンで賀来賢人と山崎賢人が対峙し、大きな話題になった最終回
同番組の公式Twitterは9日、報道に言及し、「一度もありません」と否定
最終回まで残り少ないことや、誕生日を祝ってもらった際の集合写真を公開
アメーバニュース