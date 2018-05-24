イニエスタのJ1神戸移籍
『イニエスタのJ1神戸移籍』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年11月1日
2018年8月6日
2018年7月25日
-
初の公開練習となったイニエスタ 「初ゴール」を決め歓声を浴びる
紅白戦で主力組に入ると、相手のミスを突いて右足で「移籍後初ゴール」
スポニチアネックス
-
イニエスタがJリーグデビュー戦で履いていたスパイク 母国で反響
かかとにスペイン国旗のデザインが施された白いスパイクを着用
ゲキサカ
2018年7月23日
2018年7月22日
2018年7月21日
2018年7月20日
2018年7月15日
2018年6月14日
2018年5月30日
2018年5月27日
2018年5月26日
2018年5月25日
-
イニエスタの移籍に山口蛍が不安を指摘「うまくやらなくては」
ディエゴ・フォルランが加入したときを例に挙げ、不安点を指摘
東スポWEB
-
日本への移籍が決定したイニエスタ 中国ネットではさまざまな意見
中国ネットユーザーからは「悪い選択ではない」などの感想が寄せられた
Record China
-
家族と郷土への愛が強いイニエスタ 「静かなる偉人」の素顔に密着
郷土愛が強く、故郷にワイナリーを作り、地元クラブの筆頭株主でもあるそう
スポーツ報知
-
ヴィッセル神戸に移籍したイニエスタ 乾貴士「うらやましい」
イニエスタを「人間性も含め凄い」「見習うべきことはいっぱい」とした乾
FOOTBALL ZONE