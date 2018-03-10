東日本大震災から7年
『東日本大震災から7年』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月13日
2018年10月20日
2018年10月3日
2018年7月8日
2018年4月4日
2018年3月25日
2018年3月17日
2018年3月12日
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東日本大震災から7年 富澤たけしがブログで被災地の現状を報告
宮城県女川町には、まだスーパーができていないことなどを写真付きで紹介
アメーバニュース
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福島県産品の今なお続く風評被害 生産者は「諦めに近い心境」
消費者庁によると福島県産品の購入をためらう人の割合は2割弱で横ばい傾向
スポニチアネックス
2018年3月11日
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鹿島アントラーズ小笠原満男が続ける活動 講演で防災意識の大切さ伝える
東北出身のJリーガーたちを募り「東北人魂」という団体を結成
Sportiva
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「あの日をわすれないよ」3月11日、NHKのTV欄「タテ読み」に反響
震災の特集番組の左端には「東北好き！」「あの日をわすれないよ」との表示
J-CASTニュース
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「とても胸が痛みます」福原愛が母として初めて迎えた3.11に思いを寄せる
「この7年間のことを考えるととても胸が痛みます」と福原
スポニチアネックス
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ヤンキース田中将大が想いをつづる「震災を風化させてはいけない」
「東日本大震災で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます」と田中
ナリナリドットコム
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「僕を笑いものに」デーブ・スペクターの3.11ツイートに感動の声
「辛い時や苦しい時は僕を笑いものにしてください」と投稿
デイリースポーツ
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明るいコトしか…3.11後、メディアが報じない「不都合な真実」
実際には支援を必要としているのに、避難者数から除外されていく人がいる
現代ビジネス
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口約束でも必ず守るように…東日本大震災を経て伊達みきおに変化
東日本大震災に罹災して以来、口約束でも必ず守るようになったと告白
トピックニュース
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東日本大震災をバネに 味とデザインをこだわり抜きヒットした「サヴァ缶」
震災後、食の復興のために生み出された缶詰で280万缶以上を販売したという
週刊女性PRIME
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「逃げ切れなかったかも」サンドウィッチマン伊達みきおが復興への思い
被災した当時を振り返り、津波から逃げ切れなかった恐れもあったと伊達
スポーツ報知