山中慎介が現役引退を発表
『山中慎介が現役引退を発表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年3月27日
2018年3月10日
2018年3月6日
2018年3月5日
2018年3月4日
2018年3月3日
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山中慎介がボクシング界に遺言「計量失格に厳罰」求める声
計量失格のまま試合に臨み、王座を剥奪されても再チャンスが巡る風潮に言及
東スポWEB
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ネリのファイトマネーを差し押さえ WBCが支払わないように指示
ジムの方針は一括払いだが、今回は70％分「差し押さえ」られているという
スポニチアネックス
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バンタム級王者・岩佐亮佑が怒り「ネリはボクシング界から追い出すべき」
「僕はボクサーとして認めないし、ボクシング界から追い出すべき」と指摘
スポニチアネックス
2018年3月2日
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ネリに連敗した山中慎介に米メディアも同情 ルール違反が続く現状に改革案
「ヤマナカは間違いなくもっといい運命になるべきだった」と強調
THE ANSWER
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「嫌なら戦わなければいい」山中慎介VSネリに青木真也が持論
批判が相次ぐ中、青木真也は「リングに上がったら条件は一緒」とネリを擁護
J-CASTニュース
2018年3月1日
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ルイス・ネリ「フィジカルメリットは山中選手の方があった」と発言
試合後にネリは、公式計量に失敗し再計量まで何も食べられなかったと回想
デイリースポーツ
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山中慎介がネリに完敗を認めるも苦言「本当に人として失格だな」
試合後の会見で山中は、ネリについて「本当に人として失格だな」とコメント
スポニチアネックス
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山中慎介とルイス・ネリ、体重でみれば3階級差 試合決行に疑問の声
53.5キロが上限のバンタム級で、ネリの体重は3階級上のスーパーフェザー級
J-CASTニュース
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TKO負けの山中慎介が現役引退を表明「これで終わりです」
試合後、山中はファンや関係者に感謝し、試合について「悔いはない」と発言
スポニチアネックス