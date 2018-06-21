レスリング・栄和人氏のパワハラ告発
『レスリング・栄和人氏のパワハラ告発』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年4月10日
2019年2月20日
2019年2月5日
2018年11月22日
2018年10月30日
2018年10月29日
2018年10月17日
2018年10月14日
2018年9月22日
2018年8月10日
2018年7月14日
2018年6月30日
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現役時代の栄和人氏を知る記者 情熱的だった過去を明かす
現役時代は話を聞いてもいないのに、記者にアピールしてくる存在だったそう
スポーツ報知
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栄和人氏の解任を決定づけた分かれ道 懇親会で反省の意見られず
部の「保護者懇親会」で、谷岡郁子学長に促されるまで謝罪しなかったという
FRIDAYデジタル
2018年6月26日
2018年6月24日
2018年6月23日
2018年6月22日
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谷岡学長、伊調馨への発言の真意 「今この時点で選手なんですか？」
会見で伊調馨に「そもそも選手なんですか」と発言して波紋を呼んだ谷岡氏
スポーツ報知
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谷岡学長、波紋呼んだ3月会見の舞台裏を告白 「沙保里怖いよぉ」
記者会見が決定した前日、吉田沙保里に励まされたことを回想
スポーツ報知