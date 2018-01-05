行司のセクハラ騒動

2017年12月、大相撲の立行司・式守伊之助が酒に酔って10代の行司にキスしたり胸を触ったりするセクハラ行為をした問題

2018年1月19日

2018年1月18日

2018年1月17日

2018年1月15日

2018年1月14日

2018年1月8日

2018年1月7日

2018年1月6日

2018年1月5日