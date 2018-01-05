行司のセクハラ騒動
2017年12月、大相撲の立行司・式守伊之助が酒に酔って10代の行司にキスしたり胸を触ったりするセクハラ行為をした問題
2018年1月19日
2018年1月18日
2018年1月17日
2018年1月15日
2018年1月14日
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三役格の行司 式守伊之助の処分によって奇跡の出世への道が開いた？
現在三役格の11代・式守勘太夫に木村庄之助への道が見えた、と筆者
Sports Watch
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出場停止処分の式守伊之助 日馬富士の傷害事件に続く酒絡みの不祥事
日馬富士の傷害事件に続き、今回のセクハラ行為も酒が絡んだ不祥事
スポニチアネックス
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10代の行司にセクハラ行為をした立行司に懲戒処分 八角理事長が怒り
3場所出場停止の間は無給で自宅謹慎とし夏場所後、辞職願を受理するという
デイリースポーツ
2018年1月8日
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10代の行司にセクハラ行為 式守伊之助の酒癖を維新力浩司が証言
伊之助と同門だった維新力は、「酒のトラブルは昔からありました」と証言
デイリースポーツ
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藤田紀子が相撲リポーターの横野レイコ氏を批判 坂上忍がクギを刺す事態に
行司のセクハラ問題に対し、番組が横野氏から得た情報を伝えると藤田は批判
デイリースポーツ
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IKKO 行司のセクハラ弁明に不快感「何をおっしゃりたいんだろう」
行司は「泥酔していたので覚えていない。自分は男色の趣味はない」と発言
スポニチアネックス
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小倉智昭が行司のセクハラに疑問「被害届を出すような話なのか」
相撲協会の公表に「なんで内々の話でとどめられなかったのか」と小倉智昭
トピックニュース
2018年1月7日
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立行司・式守伊之助のセクハラを宮城野親方が謝罪「お酒をやめてもらう」
伊之助について「酒を飲むと正気を失うときがある」と親方
デイリースポーツ
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式守伊之助と同部屋の白鵬 男色の趣味否定「そういうのはない」
伊之助と同部屋の白鵬は「そういう（男色の）趣味はないと思う」と話した
スポニチアネックス