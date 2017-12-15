藤吉久美子の不倫騒動
『藤吉久美子の不倫騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月16日
2018年5月4日
2018年3月18日
2018年1月4日
2017年12月26日
2017年12月24日
2017年12月22日
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藤吉久美子の不倫報道で会見した太川陽介 家では亭主関白か
「夫にはいつも敬語を」など太川の亭主関白ぶりは有名だと芸能関係者
NEWSポストセブン
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藤吉久美子が不倫疑惑で謝罪 会見での涙に違和感も、同情買うため？
なぜあれほど泣く必要があるのか、違和感を覚えた人も多いと芸能レポーター
週刊女性PRIME
2017年12月21日
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太川陽介の妻・藤吉久美子の不倫めぐる会見 関係者は「用意周到」
あの会見は用意周到だったと話題になっていたと芸能関係者
NEWSポストセブン
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藤吉久美子と不倫疑惑のプロデューサー「仕事はできる」との評価
朝日放送の現役プロデューサーで、「仕事はできる」と評されているという
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年12月18日
2017年12月17日
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藤吉久美子の不倫疑惑 相手は朝日放送のドラマ部門でトップの立場か
相手は大阪の朝日放送のドラマ部門でトップの立場だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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男を上げたと話題の太川陽介 所属事務所が会見に前向きだった？
「イメージアップが見込めるため、事務所も会見には前向きでした」と記者
女性自身
2017年12月15日
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藤吉久美子の左手薬指の指輪 石井てる美が「意図」を推理
「よく合コンに来る男の人が、直前に薬指の指輪を外したりする」とコメント
J-CASTニュース
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石井てる美が号泣会見の藤吉久美子に辛らつ「美人しか通用しない」
「分が悪くなると泣いて、美人しかこれは通用しないんですけど」とコメント
デイリースポーツ
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藤吉久美子と太川陽介 異例のスピード釈明の裏にベッキーの教訓？
背景には、太川の事務所後輩であるベッキーの教訓があったという
東スポWEB
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眞鍋かをり 妻をかばった太川陽介の会見を評価「新しいパターン」
夫の太川陽介が藤吉をかばったことについて「新しいパターン」と指摘
トピックニュース
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加藤浩次 不倫釈明会見で涙した藤吉久美子をバッサリ
15日の「スッキリ」で、加藤浩次は「あんなに泣いちゃダメだよ 」と批判
トピックニュース
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藤吉久美子の不倫報道 太川陽介の会見場所はベッキー謝罪と同じ会議室
会見場所は、ベッキーが2016年に不倫報道を釈明したのと同じ会議室
スポーツ報知