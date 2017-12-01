平尾勇気
平尾 勇気は、日本の歌手、俳優、タレントである。東京都出身。1981年3月10日生まれ。
2019年3月27日
2019年2月26日
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平尾勇気「死ぬまで許せないかも」遺産相続問題で継母と和解決裂
昌晃さんの妻から和解の申し出があり合意したが、翌日に和解が決裂したそう
ABEMA TIMES
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平尾昌晃さん遺産相続問題「報道陣をパシリ？」三男側に不満の声
勇気の事務所社長は報道陣に伝言を頼むなどし、「パシリ扱い」したという
東スポWEB
2019年2月25日
2019年2月16日
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平尾昌晃さんの遺産トラブル 歌手の平尾勇気が不服申し立てへ
15日、昌晃さんの妻を相手取った「取締役の職務執行停止」を東京地裁が却下
スポニチアネックス
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平尾昌晃さんの遺産相続問題 東京地裁は三男の訴えを却下
「取締役の職務執行停止」を求めていたが、東京高裁に却下されたと判明した
日刊スポーツ
2018年12月19日
2018年10月20日
2018年10月6日
2018年10月3日
2018年9月26日
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平尾昌晃さんの遺産相続問題 3番目の妻は社長の職を解かれる
平尾昌晃音楽事務所と関連会社の株主総会が26日に開かれた
東スポWEB
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平尾昌晃さんの遺産相続問題 平尾勇気と3番目妻の確執の背景
勇気の兄である平尾亜希矢氏が、各局の情報番組の取材に応じている
女性自身
2018年9月25日
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平尾昌晃さんの遺産めぐるトラブル「後妻業ビジネスの極悪非道版」
結婚相手が、楽曲著作権など60億円以上の遺産を「独占」していると主張
東スポWEB
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平尾昌晃氏の三男が遺産について事情説明 後妻には「愛情ない」
「結婚したことも知らなかった。愛情もない。会いたくもない」と断言
デイリースポーツ