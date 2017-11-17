鶴ひろみ
鶴ひろみは、日本の声優、女優、ナレーター。1960年3月29日生まれ。神奈川県横浜市出身。
2024年3月11日
2018年11月17日
2018年2月18日
2018年2月15日
2018年1月19日
2018年1月15日
2018年1月13日
2017年12月15日
2017年12月13日
2017年11月23日
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戸田恵子がブログで鶴ひろみさんへの思いつづる「げんこつで涙をふく」
「先週居た人が、今週は居ないなんて」と収録当日の様子を振り返った
スポーツ報知
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亡くなった声優の鶴ひろみさん 生前最後に収録したナレーション放送へ
BSジャパンで放送の「お金のなる気分〜欲張り女子のケーザイ学〜」
オリコンニュース
2017年11月20日
2017年11月19日
2017年11月18日
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声優の古谷徹、亡くなった鶴ひろみさんを追悼 死去前日にLINEで会話
「思い出が多すぎて、まだ、とても事実を受け入れられない」と古谷
スポーツ報知
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コキンちゃん役の平野綾 病気のため亡くなった鶴ひろみさんを追悼
コキンちゃん役を務める平野綾は18日、Instagramに追悼の言葉を綴った
ナリナリドットコム
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鶴ひろみさんが突然死 関係者「体調が悪いとは聞いていなかった」
関係者は「体調が悪いとは聞いていなかった」と証言
日刊スポーツ