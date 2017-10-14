ハリウッドのセクハラ問題
ハリウッドの大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏が約30年間にわたり、セクハラ行為を繰り返していたことが明らかになった問題。その後、ケヴィン・スペイシーなどもセクハラ加害者として告発される事態となった。
2019年5月27日
2018年8月23日
2018年3月6日
2018年2月18日
2018年2月6日
2018年1月24日
2018年1月8日
2017年12月15日
2017年11月24日
2017年11月11日
2017年10月31日
2017年10月18日
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Techinsight
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「枕営業なんていう言葉は、この業界は飛び交う」と梅沢
日刊スポーツ
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ワインスタイン氏と時期同じく…日本映画界にもいたハレンチプロデューサー
プロデューサーは立場を利用して、新人女優に関係を迫ったと映画関係者
東スポWEB
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米ハリウッド発のセクハラ騒動 日本の芸能界にまで波及？
日本の女優らが証言をはじめたら大騒動になると芸能プロデューサー
日刊ゲンダイDIGITAL