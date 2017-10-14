ハリウッドのセクハラ問題

ハリウッドの大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏が約30年間にわたり、セクハラ行為を繰り返していたことが明らかになった問題。その後、ケヴィン・スペイシーなどもセクハラ加害者として告発される事態となった。