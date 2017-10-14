ハリウッドのセクハラ問題

ハリウッドの大物プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン氏が約30年間にわたり、セクハラ行為を繰り返していたことが明らかになった問題。その後、ケヴィン・スペイシーなどもセクハラ加害者として告発される事態となった。

2019年5月27日

2018年8月23日

2018年3月6日

2018年2月18日

2018年2月6日

2018年1月24日

2018年1月8日

2017年12月15日

2017年11月24日

2017年11月11日

2017年10月31日

2017年10月18日

2017年10月14日