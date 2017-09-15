鈴木砂羽の舞台で女優"降板騒動"
鈴木砂羽が初演出を手掛ける舞台「結婚の条件」で、主要キャストを務める予定だった女優の鳳恵弥と牧野美千子が、初演直前に急きょ舞台を降板。
2018年11月13日
2018年1月9日
2017年10月15日
2017年10月3日
2017年9月29日
2017年9月21日
2017年9月20日
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ビートたけし 土下座強要疑惑の鈴木砂羽に痛烈「全学連と同じ」
「舞台の演出家は飲み屋でわめいてる全学連と同じ」とたけし
東スポWEB
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舞台初日の鈴木砂羽の異変 観客が語る「額から汗を流し…」
舞台初日、「額から汗を流し、何度もセリフを噛んでいました」と観客
女性自身
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鈴木砂羽 付き人への激昂で共演者たちが凍りついた？
ある連続ドラマの制作発表の控室に鈴木のバッグが置きっぱなしになっていた
女性自身
2017年9月19日
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品川祐が鈴木砂羽との2ショットをインスタで公開 報道に対する反論も
ブログでは「俺は土下座させられたことない」と鈴木に対する報道に反論
J-CASTニュース
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鈴木砂羽の土下座強要疑惑 舞台降板の2女優がブログで騒動を謝罪
鳳恵弥と牧野美千子が18日、それぞれのブログで騒動を謝罪した
スポニチアネックス
2017年9月18日
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鈴木砂羽がパワハラ騒動に言及「誤解されたけど、負けたくない」
「いろいろ誤解されちゃったけど、負けたくないんで」とパワハラ騒動に言及
デイリースポーツ
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鈴木砂羽が演出家の継続を宣言「負けたくない」
出演予定の女優2人が鈴木のパワハラを訴えて降板する騒動になっていた同作
デイリースポーツ
2017年9月16日
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和田アキ子が鈴木砂羽の騒動に持論「けんか両成敗」
同じ事務所に所属する鈴木の印象を「さっぱりした人」と振り返った和田
スポニチアネックス
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壇蜜が鈴木砂羽の騒動に提案「仲直り千秋楽のほうが盛り上がる」
ハッキリさせるのは難しいが「仲直り千秋楽」が盛り上がるのではと提案した
日刊スポーツ
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おぎやはぎ 鈴木砂羽の舞台トラブルに持論「尊敬もされてねぇのに…」
演出家は怖いが、尊敬しているから耐えられると持論を語った矢作兼
Smart FLASH