鈴木砂羽の舞台で女優"降板騒動"

鈴木砂羽が初演出を手掛ける舞台「結婚の条件」で、主要キャストを務める予定だった女優の鳳恵弥と牧野美千子が、初演直前に急きょ舞台を降板。

2018年11月13日

2018年1月9日

2017年10月15日

2017年10月3日

2017年9月29日

2017年9月21日

2017年9月20日

2017年9月19日

2017年9月18日

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2017年9月15日