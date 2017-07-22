上西議員が浦和レッズ巡り炎上
上西小百合議員が自身のツイッターで浦和レッズとドルトムントの親善試合についての私見を投稿。現役サッカー選手を巻き込む騒動に発展。
2017年8月1日
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品川祐 沢尻エリカと比較し上西小百合氏をバッサリ「エリカ様とは違う」
開口一番「そろそろ浪速のエリカ様っていうのやめません？」と苦言
トピックニュース
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上西小百合議員は素の自分に自信がない？ 過激発言は「武装」か
秘書からダメ出しされた際はオドオドし、自信がないのかもと筆者は指摘
女性自身
2017年7月30日
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上沼恵美子 上西小百合議員に対する本音明かし現場騒然「私は…好き」
サポーターへの発言は良くないとした上で「私は…好き」と語り、現場は騒然
デイリースポーツ
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上西小百合氏を今田耕司が一刀両断「理解力が著しく欠如」
政治家が炎上の理由も理解できないなら「めちゃくちゃ怖いですよ」と指摘
スポーツ報知
2017年7月29日
2017年7月26日
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おぎやはぎ小木博明 上西小百合議員の秘書に推測「今すごい売り込んでる」
公設秘書の笹原雄一氏に対し、「上西議員に見切りつけちゃってる」と指摘
トピックニュース
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上西小百合議員 生番組での坂上忍の発言にTwitterで即反論「ずるい」
多くの人がスポーツに自分の人生を乗せて心の隙間を埋めていると指摘
スポーツ報知
2017年7月25日
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千原ジュニア 上西小百合議員を前にバッサリ「国会議員としては超最悪」
「くたばれレッズ！」発言について「そんなにキツイ言葉なのかな」と上西氏
マイナビニュース
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国分太一 上西小百合議員を差し置き答える秘書にいらだち露わ
上西議員を差し置いて、質問に答えようとする秘書の笹原雄一氏
スポーツ報知
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上西小百合議員が炎上ツイートに釈明「くたばれはキツくない」
事務所へ押しかけた人へのものとし「キツい言葉とは思いません」と上西氏
スポーツ報知
2017年7月24日
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カンニング竹山 上西小百合衆院議員の今後に提案「キレ芸やればいい」
「議員を辞めて、俺と同じキレ芸みたいなことをやればいい」と竹山
スポニチアネックス
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上西小百合議員が「とくダネ！」にVTR出演「素の私をみてください」
今後はSNSで言いたいことを言う「ノンフィルター議員」を目指すという
日刊スポーツ
2017年7月23日
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有村藍里が上西小百合氏の印象を語る 「普通にいい人だった」
1カ月くらい前に共演した際、「裏では普通にいい人だった」という
デイリースポーツ
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和田アキ子、炎上騒動の上西議員に皮肉「どういうお仕事なんですか？」
和田は「この人のお仕事はどういうお仕事なんですか？」とチクリ
スポニチアネックス
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太田光が上西小百合議員の問題発言に悪ノリ「語呂が…」
上西議員の「くたばれレッズ」は「くたばレッズ」の方が語呂がいいと指摘
トピックニュース
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壇蜜 上西小百合議員の炎上騒動に持論「コントロールできないところに…」
炎上商法だとしても上手に活用して何かしようという気持ちが見えないと指摘
スポーツ報知