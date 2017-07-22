上西議員が浦和レッズ巡り炎上

上西小百合議員が自身のツイッターで浦和レッズとドルトムントの親善試合についての私見を投稿。現役サッカー選手を巻き込む騒動に発展。

2017年8月1日

2017年7月30日

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2017年7月22日