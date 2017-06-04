橋爪遼の逮捕

俳優・橋爪功の息子で俳優の橋爪遼容疑者が6月2日、埼玉県内で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕された。

2017年11月14日

2017年11月13日

2017年10月23日

2017年10月20日

2017年7月5日

2017年6月22日

2017年6月16日

2017年6月11日

2017年6月8日

2017年6月7日

2017年6月6日

2017年6月5日

2017年6月4日