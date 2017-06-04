橋爪遼の逮捕
俳優・橋爪功の息子で俳優の橋爪遼容疑者が6月2日、埼玉県内で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕された。
2017年11月14日
2017年11月13日
2017年10月23日
2017年10月20日
2017年7月5日
2017年6月22日
2017年6月16日
2017年6月11日
2017年6月8日
2017年6月7日
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フィフィが橋爪功親子に関する報道の矛盾を指摘「違和感がある」
橋爪功に取材に行ったり、「橋爪功の息子」と報じているのはマスコミと指摘
トピックニュース
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橋爪遼容疑者のニュースに勝間和代氏が苦言「有名人の息子だけ」
「わざわざ有名人の息子さんだけ報道するからいけないんですよ」と意見
トピックニュース
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橋爪功、息子の橋爪遼容疑者の逮捕で憔悴 会見はせず書面でコメントへ
父の橋爪功は会見はせず、一両日中に書面でコメントを発表することになった
スポニチアネックス
2017年6月6日
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EXILE・AKIRA「たたら侍」最短での上映終了に衝撃「ビックリした」
映画が最短で9日に公開終了となることを受け、「ビックリした」と語った
デイリースポーツ
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橋爪遼容疑者とともに捕まった知人男の謎 警察も素性明かさず
別の覚醒剤事件での逮捕者が、「覚醒剤を譲り受けた」と男の名をあげたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年6月5日
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大平サブロー 橋爪功に「親の責任として芸能活動を続けることは無理」
親の責任として、芸能活動を続けることは無理だとの考えを示した大平
デイリースポーツ
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坂上忍が橋爪遼容疑者の実家住まいに苦言「自立してなんぼ」
「いろいろ事情があるのかもしれないけど、やっぱり自立してなんぼ」と坂上
トピックニュース
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小倉智昭が橋爪功の活動自粛に異論「あっちゃいけないと思うよ」
「父親が自粛するなんてことがあっちゃいけないと思うよ」と小倉智昭
デイリースポーツ
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真矢ミキが橋爪遼容疑者の印象を語る「とてもすてきな方です」
共演経験があるそうで「とてもすてきな方です」とコメント
日刊スポーツ
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橋爪功 息子の逮捕に「いいかげんにしろ」と怒り露わか
父である橋爪功は息子に「いいかげんにしろ」と怒っているという
スポニチアネックス