門楼まりりん
『門楼まりりん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年9月6日
2018年11月13日
2018年6月28日
2017年7月1日
2017年5月15日
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ガリガリガリクソンと同席の門楼まりりん 事務所サイトから削除
所属事務所は15日、門楼を無期限謹慎処分としたことを公式サイトで発表した
スポニチアネックス
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坂上忍が門楼まりりんのSNS投稿に呆れ「同席した認識自覚がない」
門楼は12日、ガリガリガリクソンが飲酒運転をする直前の酒席の様子を投稿
トピックニュース
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ガリガリガリクソンとバーで同席していた門楼まりりん 詳細を明かす
ハイボールやテキーラを飲み「量がすごすぎて『大丈夫？』って感じ」と回想
日刊スポーツ
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ガリガリガリクソンと同席の門楼まりりん 事務所が無期限謹慎処分
門楼はTwitterで、酒席でのガリガリガリクソンの様子を投稿していた
スポニチアネックス
2017年5月14日
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ガリガリガリクソンと酒席ともにした門楼まりりん 当面活動自粛
Twitterで、酒席でのガリガリガリクソンの様子などについて投稿していた
スポーツ報知
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門楼まりりんがガリガリガリクソンの報道に疑問「40杯は軽く超えてた」
ガリクソンは「ロックに近いハイボールを40杯」を飲んでいたのではと指摘
スポーツ報知