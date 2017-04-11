ユナイテッド航空の乗客引きずり降ろし問題
『ユナイテッド航空の乗客引きずり降ろし問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月28日
2017年4月22日
2017年4月20日
2017年4月19日
2017年4月14日
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米ユナイテッド航空での乗客引きずり降ろし動画 撮影自体が物議に
騒動の様子が動画撮影されたが、機内での動画撮影も物議を醸している
Record China
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乗客の排除は合法的？ユナイテッド航空の乗客トラブルが大事件に発展した訳
オーバーブッキングは合法で、乗客の排除は航空法で認められている
JBpress
2017年4月13日
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飛行機から引きずり降ろされたアジア系医師 同情すべき人物ではない？
いくつかのメディアによって、医師の驚くべき素性が飛び出している
Techinsight
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オーバーブッキングで客を強制的に降ろす 最多の米航空会社は
米運輸省の報告書によると、トップはサウスウエスト航空で1万4979人
Record China
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米航空会社の引きずり事件に半笑い？NHK桑子真帆アナに批判噴出
事件の生々しい映像のあと「ちょっとひどすぎかな」と半笑いでコメント
日刊ゲンダイDIGITAL