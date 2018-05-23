森友学園の籠池泰典理事長の妻。
森友学園の創始者である森友寛の娘。
16日に京都市内で会見を開いて上告理由を説明し、無罪を主張
東スポWEB
籠池氏は選挙期間中に「森友問題の真相究明」や「司法改革」などを主張
安倍昭恵氏から受け取ったとされる「100万円」に言及する場面も
これを巡り立花氏が籠池家とトラブルになっている件について会見を開いた
両親は反安倍コールを繰り返すデモ隊と連携しているという
デイリー新潮
安倍首相が森友学園で開く予定だった講演会は、総裁選の影響で中止に
文春オンライン
約300日に及ぶ勾留生活について「とにかく孤独でした」と泰典氏
FRIDAYデジタル
立ち退きを求められている自宅で10月中旬、インタビュー取材に応じた
共同通信
著書は、大阪拘置所から主任弁護士に送った手紙を中心に構成されている
まぐまぐニュース
「籠池さんだけが知る『記録』はまだ残っているかも」と全国紙社会部記者
出版業界では、籠池夫妻の獄中記を巡り争奪戦が始まるとのこと
両被告は逮捕以来10カ月近くにわたって大阪拘置所に勾留されていた
ABEMA TIMES
泰典被告は保釈された後に記者会見を開きたいという意向を示しているという
日テレNEWS NNN
両被告は森友学園の補助金詐取事件で、詐欺罪などで勾留中である
ライブドアニュース速報