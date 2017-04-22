『GALAXY S8』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
livedoor
音声アシスタント機能が、カスタマイズしづらいようにされているという
ギズモード・ジャパン
インフィニティディスプレイはより多くの情報を表示することが可能
サムスンで働く友人から受け取ったという人がRedditに投稿したもの
Engadget 日本版
AQUOS Rは光学手ブレ補正・マルチフォーカス対応の2260万画素カメラを搭載
BUZZAP！
機能的にはテレビ（ワンセグ・フルセグ）機能以外はほぼ同じような内容
エスマックス
まずは端末を握った際にしっくりと馴染むデザインにぐっとくるという
ソニーの「Xperia XZ Premium」は5.5インチの4K液晶を搭載しカメラも強化
最大の特徴は、ディスプレイのアスペクト比が18.5 : 9である点
「縦長のほうがより多くの情報を表示するのに適しています」と説明
GetNavi web
GIGAZINE（ギガジン）
2〜3日にかけ、電気街や携帯電話ショップで約1万9000円で販売されたという
Record China
ある消費者は「KTのWi-Fiを使った時だけ接続障害現象が起きる」と主張
中央日報
新型Galaxy S8に「画面が赤い」といった苦情が相次いでいるとのこと
日テレNEWS NNN