金正恩氏の異母兄弟、金正男氏がマレーシアで殺害された。
実行犯に起用された女性2人は、最後までイタズラだと信じ込んでいたようだ
現代ビジネス
その中には金正男氏が暗殺された事件の有力容疑者として逮捕された人物も
中央日報
トランプ米大統領は11日、自分の政権ではそうしたことは起きないと強調した
日テレNEWS NNN
シンガポールやマレーシアで担当者に会い、情報を提供していたと主張
マレーシア検察が、同被告の起訴を取り下げないことを決めた
共同通信
1日、金正恩氏の体制に抵抗する「臨時政府」の発足を団体HPで表明した
金正男氏の暗殺事件における、ベトナム人女性の関与に関連してのもの
読売新聞オンライン
同国の高等裁判所は16日、2人の被告について無罪か審理継続かの判断を示す
起訴されている女2人について、検察側は「殺人罪は立証された」と主張
金正日氏の甥である李韓永氏は、1996年のインタビューで正男氏に言及した
NEWSポストセブン
米政府が金正男氏の殺害事件をめぐり、制裁を科すのは初めて
すでに他紙で報じられていたため、記者たちは事前に上層部へ報告したという
日刊ゲンダイDIGITAL
暗殺は、中国の最高指導部メンバーによる密告が引き金になったと日本は報道
Record China
正男氏は事件前に、米国のCIAの関係者と接触していたことが分かった