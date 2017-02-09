エビ中・松野莉奈さん死去
2017年2月8日、私立恵比寿中学の松野莉奈さんが18歳で死去したことが分かった。
2017年8月25日
2017年3月3日
2017年2月28日
2017年2月25日
2017年2月16日
2017年2月15日
-
エビ中・廣田あいか 松野莉奈さんが亡くなる前日のやり取りを明かす
松野さんから「結局おにぎりは3個食べました」と連絡があったという
Techinsight
-
松野莉奈さんが死去 エビ中メンバーが思いを綴る「安らかな表情」
遺体と対面し「とても安らかな表情」「本当にきれいでした」とメンバーら
スポニチアネックス
2017年2月14日
2017年2月12日
2017年2月11日
-
ももいろクローバーZ エビ中・松野莉奈さん急逝に涙声で初言及
百田夏菜子は「心にポッカリ穴が空いてしまったよう」と涙声で胸中を吐露
デイリースポーツ
-
エビ中・松野莉奈さん死去 妹分グループのメンバーが悲痛コメント
エビ中の姉妹グループ「チームしゃちほこ」のメンバーたちも追悼
スポニチアネックス
-
私立恵比寿中学のラジオが大反響 松野莉奈さんらに向けた選曲か
松野莉奈さんの急死を受け、私立恵比須中学の楽曲を放送
スポーツ報知
2017年2月10日
-
エビ中の松野莉奈さんが死去 FC公演を中止し「送る会」実施へ
25日に開催予定だった、ファンクラブ会員限定公演の中止が10日に発表
オリコンニュース
-
私立恵比寿中学・松野莉奈さんの死因を公表 致死性不整脈の疑い
「致死性不整脈の疑い」で、10日に診断書が届いたという
オリコンニュース
-
私立恵比寿中学の松野莉奈さんの死因 所属事務所は把握できず
所属事務所は9日、「病院からの発表がないため把握していない」とコメント
日刊スポーツ
-
「エビ中」松野莉奈さん死去 メンバーのショックが大きく台湾公演は中止か
同グループが18日に予定していた台湾公演を中止の方向で検討しているという
スポニチアネックス