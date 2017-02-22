プロ野球春季キャンプ2017
『プロ野球春季キャンプ2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年3月7日
2017年3月3日
2017年3月2日
2017年2月27日
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高橋由伸監督 長野久義らに計450本ノックでキャンプ地盛り上げる
三塁の守備位置に就いた長野久義、重信慎之介、岡本和真に対してノック
スポーツ報知
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松坂大輔やオコエ瑠偉 「キャンプで絶好調」報道はなぜハズレるのか
練習風景をルポするだけでは、この時期のスポーツ紙は売れないという
NEWSポストセブン
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巨人ケーシー・マギー、初二塁守備で軽快な動きと技披露 失策はゼロ
軽快な動きでバックハンドトスも難なくこなし、33度の守備機会で失策はゼロ
スポーツ報知
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阪神の鳥谷敬、キャンプでショートでの実戦出場なし 自身初の事態
キャンプでの遊撃で実戦出場がゼロとなる自身初の事態
デイリースポーツ
2017年2月26日
2017年2月25日
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松坂大輔が実戦登板後の胸中を吐露 「1カ月前の状態に戻りたい」
2回1安打1失点、3四球で「やればやるほど悩みますね」と振り返った
東スポWEB
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ソフトバンクの松坂大輔が初実戦マウンド 巨人二軍に2回1失点
巨人二軍を相手に2回1失点で、直球の最速は142キロだった
東スポWEB
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斎藤佑樹のリラックス法は「風呂とゲーム」ニンテンドー3DSを愛用
「1時間風呂にゆっくり浸かって疲れを取ることにしている」という
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年2月24日
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阪神の新主将・福留孝介が新アニキぶりを発揮 糸井嘉男に気づかいも
新加入選手がチームに溶け込めるよう気を配り、球団トップと意見交換
東スポWEB
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大谷翔平、フリー打撃で柵越え4発 スタンドからはどよめき
右の打撃投手に3本放った後、左の打撃投手を相手にフェンス越えを連発
デイリースポーツ
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ラミレス監督がダイエット失敗を告白 「2キロ増えました」と苦笑い
「2キロ増えました。夜（ご飯を）食べないのは難しい」と苦笑い
デイリースポーツ
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オリックス吉田正尚が究める「超人スイング」 細部にまでこだわり
吉田は打席のなかで3つのスイングを使い分け、理想のバッティングを追求
Sportiva
2017年2月23日
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ソフトバンク田中正義 紅白戦で課題が露呈、制球が大荒れ
2回1安打1失点だったものの、4つの四球を与えるなど制球は大荒れ
フルカウント
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中日の吉見一起 練習試合で復活を予感させる安定感抜群の投球
2回2安打無失点2奪三振と復活を予感させる、安定感抜群の投球
フルカウント
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松坂大輔 9日ぶりにブルペンで投球練習「徐々に上げていく」
ブルペンに入り、捕手を座らせて79球を投げ込んだ
東スポWEB
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日本ハムの斎藤佑樹ら キャンプ期間中だけ見出しを飾る選手たち
早実高時代に「ハンカチ王子」旋風を巻き起こした日本ハムの斎藤佑樹など
デイリー新潮