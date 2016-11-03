名古屋グランパスのJ2降格
2016年11月3日、名古屋グランパスは湘南ベルマーレ戦に敗れて年間順位16位となり、クラブ史上初のJ2降格が決定した。
2016年11月28日
2016年11月26日
2016年11月19日
2016年11月10日
2016年11月8日
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本田圭佑 名古屋グランパスのJ2降格に持論「悪いことではない」
「落ちること自体は悪いことではないのではないかと」と神妙な表情
ゲキサカ
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名古屋退団の闘莉王 フロントに痛烈「また同じ失敗を繰り返すのかな」
闘莉王は「グランパスを仕切っている人たちが何を考えているのか」と指摘
スポニチアネックス
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闘莉王の発言が示したグランパスの闇「選手にできることは限られる」
闘莉王はJ2降格に対し、「僕ら選手にはやれることは限られる」と発言
Sportiva
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名古屋グランパスが迷走 降格後すぐに残留宣言した小川佳純を解雇
J2降格後すぐに残留宣言していた、生え抜き10番の小川佳純を解雇
スポニチアネックス
2016年11月7日
2016年11月5日
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名古屋グランパスがJ2へ降格 問われる小倉隆史前監督の任命責任
低迷の原因となった小倉隆史前監督の任命責任は自分にあると久米一正社長
ゲキサカ
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名古屋グランパスJ2降格の理由は内部抗争？ 組織統治力の欠如か
ベンゲル元監督の下で一時代を築いた元マネジャーが実権を操ろうとしたそう
スポーツ報知
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名古屋グランパスがJ2へ降格 原因は小倉隆史前監督の経験不足？
小倉隆史前監督の指導者としての経験不足が、大きく足を引っ張ったと筆者
サッカーダイジェストWeb
2016年11月4日
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名古屋グランパスがJ2降格 久米一正社長が謝罪声明「フロント力足りず…」
久米一正社長の署名入りで「深くお詫びを申し上げます」とつづられている
SOCCER KING
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湘南ベルマーレのGK梶川裕嗣に残酷な現実 特別なチームの降格見届ける
湘南のGK梶川裕嗣は、ジュニアユースまで名古屋の下部組織に所属
ゲキサカ
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J2降格の名古屋グランパス 大幅減収による一流選手の移籍を懸念
営業収益や広告収入、入場料収入の大幅な減収が予想される
ゲキサカ
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名古屋グランパスが初のJ2降格 久米一正社長「末代までの恥」
残留圏の15位・新潟と勝ち点30で並んだが、得失点差で降格圏16位が確定
スポーツ報知