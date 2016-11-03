名古屋グランパスのJ2降格

2016年11月3日、名古屋グランパスは湘南ベルマーレ戦に敗れて年間順位16位となり、クラブ史上初のJ2降格が決定した。

2016年11月28日

2016年11月26日

2016年11月19日

2016年11月10日

2016年11月8日

2016年11月7日

2016年11月5日

2016年11月4日

2016年11月3日