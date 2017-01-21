トランプ大統領が誕生
ドナルド・トランプ氏がアメリカの第45代大統領に就任。
2026年8月8日
2017年2月1日
2017年1月31日
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トランプ大統領当選で口座が吹き飛びそうに…6000万円失った男性
金利だけで生活ができればと、トルコリラに注目するも、ドル高が進んで下落
日刊SPA!
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トランプ大統領に対抗できるのは安倍首相だけ？韓国にも速やかな対応
日米関係に対抗できるのは安倍首相だけという国民の期待が高まっているそう
JBpress
2017年1月27日
2017年1月25日
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「狂犬」の異名で知られるマティス国防長官が日韓歴訪へ
2月初めに日本と韓国を訪れることで調整していることが分かった
日テレNEWS NNN
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KISSやセリーヌ・ディオンも…トランプ大統領就任式を断った歌手
ジャーナリストによると、KISSやエルトン・ジョンが出演を辞退したそう
デイリー新潮
2017年1月24日
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トランプ大統領、日米間の車販売の格差指摘 国産メーカーへの影響は？
今後、日本のメーカーが戦略の見直しを迫られるケースも考えられるという
WEB CARTOP
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トヨタ自動車の豊田章男社長 ペンス氏の米副大統領就任「心強い」
「我々に耳を傾ける方が副大統領にいることは大変ありがたく心強い」と言及
読売新聞オンライン
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尖閣諸島問題で米軍は日本を助けない？ 落合信彦氏が語る米国の本音
中国が尖閣諸島を奪いに来ても、米軍は絶対に日本を助けないと断言
NEWSポストセブン
2017年1月23日
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マドンナがトランプ大統領への抗議で放送禁止用語連発 CNNが謝罪する事態
マドンナは放送禁止用語である「FUCK YOU（ファック・ユー）」を3度連発
日刊スポーツ
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トランプ大統領は1年で職務を放り出す？共和党内でシミュレーションも
トランプ大統領は「もって1年だ」と元国務省高官が言い切ったという
NEWSポストセブン
2017年1月22日
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トランプ氏就任式 謎の黒装束軍団がワシントンの街中で破壊行為
場所はトランプ大統領の就任式の会場から1キロほど離れた繁華街
東スポWEB
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約60カ国でトランプ氏に対する反発デモ 世界で広がる異例の事態
ワシントンのデモには予想を大きく上回る50万人が集まり、マドンナも参加
日テレNEWS NNN
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トランプ大統領の就任演説を米教授が酷評「ボキャブラリーが貧弱」
演説では「バットマン」シリーズの映画の劇中台詞に酷似したフレーズも登場
スポニチアネックス