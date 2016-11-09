椿隆之
椿隆之は1982年6月28日生まれ、千葉県出身の俳優。2004年の「仮面ライダー剣」で主人公・剣崎一真を演じた。
2023年9月2日
2018年4月3日
2018年3月26日
2018年3月14日
2018年2月3日
2018年2月2日
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殴られ顔面を粉砕骨折した椿隆之 治療費も希望額の10分の1程度に
加害者の男は正当防衛を主張して裁判は長期化し、執行猶予付きの判決に
スポニチアネックス
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仮面ライダー剣の椿隆之 殴打事件の後遺症で記憶喪失と引きこもりに
2016年に路上で殴打されて記憶を失い、引きこもり生活を送っていたと告白
デイリースポーツ
2016年12月27日
2016年11月22日
2016年11月13日
2016年11月10日
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重傷報道の仮面ライダー俳優・椿隆之 「内心、嬉しくもある」
騒動で自身が出演した仮面ライダー剣が取り上げられたとブログで報告
J-CASTニュース
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重傷報道の仮面ライダー俳優・椿隆之 ブログで「運命と戦う！」
2004年に「仮面ライダー剣」に主演したことで知られる椿
スポニチアネックス
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「仮面ライダー剣」椿隆之が殴られ重傷 男「兄を助けに行って殴った」
警視庁は、「兄を助けに行って殴った」と話す22歳の男を現行犯逮捕した
スポニチアネックス