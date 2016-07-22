ポケモンGOの遊び方
『ポケモンGOの遊び方』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月25日
2016年12月5日
2016年10月7日
2016年9月30日
2016年8月5日
2016年7月30日
2016年7月29日
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「ポケモンGO」の裏技らしきものに長谷川豊氏が慌てる「放送できない」
「GPSの精度が下がるような方法がいろいろあるじゃないですか」と苫米地氏
トピックニュース
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ポケモンGOを「横画面」でプレイできる裏ワザが判明 見やすさは？
ランドスケープ表示に固定化され、メニューなどもちゃんと表示される
ギズモード・ジャパン
2016年7月27日
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ポケモンGOのタマゴ孵化に新手 「どこか詩的な趣」？
ニワトリにベストを着せて、ポケモンGOを起動中のスマホを装着する
ナリナリドットコム
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ポケモンGO「ポッポ」を使った効率のいいレベル上げの裏ワザ
ポッポはアメ12個で進化させることができ、経験値が500もらえる
日刊SPA!
2016年7月26日
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ポケモンGOが禁止されている場所 出雲大社や恐山
出雲大社や法隆寺などの寺社仏閣、青森の恐山、熊本城など
ギズモード・ジャパン
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一夜漬けでも「ポケモンGOマスター」になれる技
ARモードをオフにすることで捕獲しやすくなり、また電池消費も抑えられる
東スポWEB
2016年7月24日
2016年7月23日
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ポケモンGO 知らない人は驚く「画面端スワイプ投法」を紹介
常にポケモンを画面中央に捉えられるためARモードをオフすることがオススメ
Engadget 日本版
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ポケモンGO、初期プレイで悩みがちなポイントを解説
ポケモンを強化するには「アメ」と「ほしのすな」が必要になってくる
Engadget 日本版