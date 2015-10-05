『オレたちゴチャ・まぜっ！』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
濱口は「あと20年もしたら今度、俺の介護になる」と漏らしていたという
トピックニュース
山本圭壱によると、放送当日の23時ごろにマネジャーから連絡が来たという
20代のころに「西田ひかるさんに（連絡先を）聞いたことある」と明かした
出演者が寝過ごし遅刻することがあり、番組では罰則を設けているという
お金がないときに山本に奢ってもらい、ありがたさを覚えているのだそう
5日に放送予定の「芸人大運動会2016」で、バトンを渡す際に転んで骨折
1998年以来18年にわたって放送してきたが、22日の特番をもって終了する
16日のラジオ番組で、加藤浩次はすでに収録済みであることを明かした
スポーツ報知
番組では、笑いながら「あんな中途半端な形になった」と辛辣なコメント
かつて高知容疑者が遠藤のマンションに住んでたといい、心配になったという
加藤は大黒について、「しゃべるしゃべる」と気さくな人柄に驚いたという
「オレ、もう本当に矢作だけ」と、おぎやはぎ・矢作兼だと告白
加藤浩次は20日のラジオで「プロとしてあるまじきですよ！」と批判
再婚するという情報を漏らしたのは吉本のマネージャーだと指摘
エピソード1〜3は駄作と言い切り、エピソード2は映画館内で寝たことを告白
遅刻したのに歩いてくる加藤に、優しいマネージャーが激怒したそう
生島の焼けた肌に「日焼けサロンのCMと思われてるんちゃうかな」と指摘
人事異動の時期に、めちゃイケのロケバスで引き継ぎ挨拶をしていたそう
ある番組で、マツコが「ビシャビシャのおにぎりを作って」と遠藤
「オリジナル作るよりリスクが少ないんだよね」と理由を推測