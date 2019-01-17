天皇陛下の退位
『天皇陛下の退位』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年5月1日
2019年4月30日
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平成が終了「退位礼正殿の儀」で見せた上皇さまの一礼に感動広がる
ネットでは「陛下のお姿を見て、涙が出ました」などと感動の声が続出
J-CASTニュース
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天皇陛下の最後のお言葉 フジテレビの宮内庁担当記者が涙
NHKをはじめ、テレビ東京、TOKYO MXなどの民放各局もすべて、一斉に生放送
デイリースポーツ
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天皇陛下の最後のお言葉全文「国民に、心から感謝します」
最後のお言葉で「支えてくれた国民に、心から感謝します」と述べた陛下
ABEMA TIMES
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平成最後の日 郵便局で「31.4・30」と記された押印サービス
東京中央郵便局では3種類の日付印を用意し、午前9時から記念押印を開始
共同通信
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天皇陛下が皇居の宮中三殿で退位の儀式 最後のお言葉も
儀式を終えると、退位に向けて残る儀式は午後5時からの「退位礼正殿の儀」
日テレNEWS NNN
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世界遺産の中尊寺 300枚限定で「改元記念限定御朱印」を授与
「平成」と記された300枚限定の御朱印を求め、大勢の人が傘を差して並んだ
共同通信
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あなたと結婚できて幸せだった 天皇陛下が美智子さまに発言か
あなたと結婚できて幸せだったと天皇陛下に最近よく言われるようだと編集者
デイリー新潮
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お忍びで自宅訪問も 退位後の両陛下、黒田清子さんを頼りに？
陛下が退位された後は、清子さんを頼りになさるのではないかと筆者
文春オンライン
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天皇陛下は退位後「上皇」に 令和になり変わること
退位後の天皇の呼称は「上皇」となり、住まいは一時、高輪皇族邸へ
文春オンライン