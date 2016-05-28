オバマ大統領の広島訪問
『オバマ大統領の広島訪問』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月20日
2016年6月9日
2016年6月5日
2016年6月3日
2016年6月1日
2016年5月31日
2016年5月30日
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安倍首相の真珠湾訪問に中国から期待の声 南京にも来い
この報道に中国のネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられている
Record China
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小籔千豊がオバマ大統領を非難「オスプレイ乗ってこい、バカタレ」
米大統領が安全上の問題で30分しかヘリに乗れないことを引き合いに出した
トピックニュース
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坪井直さん オバマ大統領は「話してみると温かい人だった」と振り返る
29日、「緊張も不安もあったが、話してみると温かい人だった」と振り返った
読売新聞オンライン
2016年5月29日
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池上彰氏 オバマ大統領と被爆者の歴史的対面に涙
これを現場で見届けていた池上彰氏は、号泣していた
デイリースポーツ
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オバマ大統領 広島訪問時に自作の折り鶴を子供に贈り反響
その際、自身で折った折り紙を出迎えてくれた小中学生などに贈った
J-CASTニュース
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フィフィ オバマ大統領の広島でのスピーチに皮肉まじりの感想
原爆投下を必然の出来事のように「死が空からやってきた」と表現したと指摘
トピックニュース
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安倍首相を称賛する張本勲氏に関口宏「そうですか」
「個人的にはね、安倍ちゃんが総理で良かったね」とコメント
トピックニュース
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トランプ氏 オバマ氏が「真珠湾について言及しなかったこと」を批判
日本滞在中に、「卑劣な真珠湾の攻撃について議論しただろうか」と指摘
日テレNEWS NNN