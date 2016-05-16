桂歌丸が「笑点」の司会降板
『桂歌丸が「笑点」の司会降板』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月14日
2016年5月29日
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明石家さんま 「笑点」新司会者にタモリを推していた「雰囲気合うのに」
司会は噺家ではない時期もあり、「タモリさんが良いな」と思っていたという
トピックニュース
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「笑点」桂歌丸勇退であいた空席をめぐり「座布団バトル」勃発か
先代柳家小さんの孫の柳家花緑に打診があったと聞いたと日本テレビ関係者
女性自身
2016年5月25日
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春風亭昇太 「笑点」次期司会候補に名前が出ず傷ついていた
2月に決定を伝えられたが、司会候補の話題に自身の名前が出ず傷ついたそう
デイリースポーツ
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三遊亭円楽、「笑点」司会者落選でショック「体が動かない」
「体が動かない。笑点騒動のおかげ」と落選のショックをにおわせた
デイリースポーツ
2016年5月24日
2016年5月23日
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国分太一が桂歌丸の優しさに感謝 無礼なネタにも「いいんだよ」
「笑点」で国分は「これ以上出汁は出ない」と歌丸をネタにして笑いを取った
スポニチアネックス
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「笑点」桂歌丸のラスト回は視聴率27.1% 有終の美を飾る
第2部の平均視聴率が27.1％だったことが分かり、今年最高をマーク
スポニチアネックス
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「笑点」新メンバーの有力候補に桂宮治、林家木久蔵ら
有力視されるのは、桂歌丸、春風亭昇太と同じ落語芸術協会所属の桂宮治
日刊スポーツ
2016年5月22日
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「笑点」新メンバー加入が決定 5月29日の生放送で発表
新たな大喜利メンバーは、29日の生放送でお披露目となる
オリコンニュース
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桂歌丸が「笑点」出演後に涙 「正直言って寂しい」と吐露
放送直後、客席にあいさつした際に涙を流したそう
スポニチアネックス
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「笑点」司会に春風亭昇太 番組プロデューサーが起用した訳を語る
番組プロデューサーは「消去法で残ったのが昇太さん」と起用理由を語った
スポニチアネックス
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「笑点」 三遊亭小遊三の衝撃発言で座布団すべて没収のどんでん返し
三遊亭小遊三からは「最後に抱いてください」という衝撃発言が飛び出した
オリコンニュース
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春風亭昇太が笑点新司会 ブログにアクセス殺到で接続困難
発表直後から昇太の公式HPやブログはアクセスしづらい状態が続いている
スポニチアネックス
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春風亭昇太が「笑点」新司会に 市川海老蔵も驚き
市川海老蔵はブログで「昇太さん？！？！すげーーーな」とつづった
スポニチアネックス
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春風亭昇太「笑点」司会就任に三遊亭円楽がツッコミ
三遊亭円楽は「お前いくら使った！世間は俺だろ」と冗談めかしてツッコミ
スポニチアネックス
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桂歌丸、最後の「笑点」司会へ NHKスペシャルにも出演
笑点では「歌丸ラスト大喜利スペシャル」として午後6時55分まで枠を拡大
オリコンニュース